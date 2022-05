Sobre els retards

El Jardí del Sud, el projecte per reconvertir els entorns del Mercat de Campoamor, ha topat amb un retard. Segons l’Ajuntament, l’inici de les obres es demorarà sis mesos perquè l’empresa adjudicatària s’ha retirat dels treballs a l’últim moment. No és la primera vegada que això passa: el Portal Sud, que ha de ser el nou accés viari de la ciutat, també ha patit el mateix retard i per un motiu similar.

L’increment dels preus i la falta de materials s’estan sumant a una incertesa que ja arrossegàvem des de la Covid. I això ens toca a tots, amb el preu elevat de la llum i del gas, puja també la factura d’anar al supermercat. En el cas de l’Ajuntament, els costos de construcció obligaran a reajustar els treballs i remoure partides per garantir la continuïtat dels grans projectes (molts d’ells, valorats en milions d’euros).

Hem anat a parlar amb els veïns i hem constatat que hi ha un cert neguit sobre el futur del projecte, però també hi ha il·lusió. Sabem que aquesta situació no és agradable per a ningú, tampoc per a l’Ajuntament. Ara cal activar tots els mecanismes possibles per tirar les iniciatives endavant.