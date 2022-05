Les obres del Jardí del Sud es demoren cinc mesos

La construcció dels Jardins d’Espronceda i Campoamor tindrà un retard aproximat de cinc mesos, segons preveuen ara i confirmen fonts municipals. Així, es concreta el que ja fa uns dies es podia entreveure quan es va anunciar que l’empresa adjudicatària dels treballs havia renunciat a fer-los al·legant l’increment de preus dels materials que afecta a tot el sector. Les obres no havien arribat a començar.

En la Junta de Govern Local d’ahir dilluns, el consistori va aprovar tornar a iniciar el procés de treure a concurs les obres per buscar una constructora que les faci. Això implica fer la licitació i adjudicació, cosa que des de l’Ajuntament es calcula que demanarà cinc mesos. Al mateix temps, els serveis tècnics del consistori estan avaluant si incrementen o no el pressupost inicial del projecte, que ara és d’1,8 milions d’euros.

S’estudia la repercussió

Com que l’empresa ha trencat el contracte amb el consistori, aquest d’entrada es queda la fiança de garantia que havia dipositat la companyia i ara comença un procés per conèixer amb detall quins motius al·lega l’adjudicatària per renunciar a fer les obres. Alhora, es valorarà si hi podria haver danys i perjudicis cap al consistori que poguessin ser motiu per presentar una demanda.

Aquest projecte és un dels principals del Govern als quals l’empresa adjudicatària ha renunciat a fer-los. S’hi sumen, també, el Portal Sud i l’edifici de Jean Piaget, entre altres perjudicats per l’increment dels preus de la construcció i la manca de subministraments derivada tant de la pandèmia com de la guerra d’Ucraïna.

Millores de l’entorn

El projecte de crear aquest gran espai verd entre Espronceda i Campoamor s’ubica a l’antic camp de futbol de Campoamor. Les obres permetran tenir un gran espai verd, amb corredors de passeig i espais d’estada.

La proposta s’engloba en el pla per transformar la zona del CAP Sud, el mercat de Campoamor i l’institut Ribot i Serra, amb projectes com la pacificació del carrer de la Concha Espina i la reforma del carrer de Goya, que ha de ser una nova rambla al sud. Al carrer de Diego Almagro, tanmateix, s’ampliarà l’oferta d’aparcament en superfície.

La voluntat també és que sigui un espai verd més, que se sumi a les opcions que ja tenen els veïns del sud amb el Parc Central del Vallès, a poc més de deu minuts de distància a peu. L’Ajuntament va treure a licitació aquest projecte per primera vegada el juliol passat, i l’adjudicació es va fer el mes de novembre, passats quatre mesos. Aleshores, la previsió era que les obres comencessin a principis del 2022, cosa que finalment serà en els darrers mesos de l’any si es compleix la previsió.

“Aquest lloc podria donar més de si”

Fa més de 40 anys que Maria Fontsanta Flores passeja pel que ara és l’antic camp de futbol de Campoamor i que algun dia es preveu que es converteixi en uns jardins. Ha viscut l’evolució d’aquest terreny, i constata que “estava bastant bé, però fa cosa de vuit o nou anys que ho van deixar de la mà de Déu”. Ella, de 86 anys, passeja amb el seu gos Duc, i una bossa per recollir-ne els excrements. Cosa que no fa tothom, ja que és habitual trobar-ne entre les males herbes que creixen i ja arriben als bancs. “M’agradaria que fos un jardí que estigués bé, on pogués passejar el gos”, reclama. Com ella, també passa estones habitualment a l’antic camp de futbol Maria Serrano, que apunta que “podria donar més de si. Faria falta una font perquè quan traiem els gossos no tenen on beure aigua”. Per la seva part, Glòria Peinado aposta per “un parc verd, amb ombra, la qual cosa estaria molt bé perquè la gent gran pugui seure”.