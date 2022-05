Comença finalment la pacificació de Concha Espina

Les obres de pacificació del carrer de la Concha Espina, a Campoamor, comencen avui dimarts amb cinc mesos de retard. En els darrers dies els operaris han instal·lat la caseta d’obres, s’han reservat un espai per guardar el material a l’antic camp de futbol del barri i, a partir d’avui, es treu l’aparcament i comencen efectivament els treballs. La previsió és que acabin a mitjans d’octubre, d’aquí a cinc mesos.

El projecte es va aprovar el juny de l’any passat, però les dificultats dels darrers mesos per adjudicar les obres han provocat que el seu inici es demorés més del previst i acabin començant ara i no a finals del 2021 com es pretenia inicialment. El pressupost és d’uns 585.000 euros i les obres les durà a terme l’empresa Bigas Grup, que a principis d’abril va rebre l’adjudicació del projecte.

Diversos equipaments

L’actuació consisteix en pacificar el tram entre els carrers de Pardo Bazán i els Reis Catòlics. Hi haurà arbres a banda i banda del carrer, que tindrà la calçada i la vorera al mateix nivell; mobiliari urbà amb bancs i cadires i també aparcaments de bicicletes. Les obres es fan en un espai on es concentren diversos equipaments destacats, ja que hi ha l’institut Ribot i Serra, el mercat de Campoamor i el CAP Sud. En els darrers dies s’ha senyalitzat la prohibició d’aparcar al carrer, de moment, entre el 17 i el 25 de maig.

Se suma a altres projectes

La transformació del carrer de la Concha Espina s’emmarca en el pla del Govern de millorar la mobilitat a tots els barris. Se suma a la reforma del carrer de Goya en una petita rambla, on ara s’està arreglant la vorera, i a altres projectes en aquesta línia com les obres de millora del carrer del Caucas, a la Plana del Pintor, i la resta de reparacions de ferms i voreres.