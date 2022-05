ERC vol reorientar l’oficina del Ripoll perquè busqui iniciatives publicoprivades

ERC proposa que l’oficina tècnica del Ripoll reorienti la seva activitat per anar a buscar iniciatives publicoprivades. Els republicans han fet una roda de premsa a tocar dels terrenys on es preveu construir la piscina d’onades SurfCity, que rebutgen perquè consideren que representa un model contrari a les necessitats actuals de crisi climàtica.

Per Esquerra, aquest organisme seria l’encarregat de liderar i destriar entre les diferents propostes que es podrien instal·lar al riu. Seria la manera, diuen, d’evitar que el primer que arriba sigui el que tira endavant. El portaveu i alcaldable d’ERC, Gabriel Fernàndez, assegura que “la piscina no s’ha anat a buscar. Ha vingut algú, ha fet una proposta i, com que no hi ha visió de futur i no s’està liderant com es vol transformar quin tipus d’empreses o dinamització volem al riu, s’agafa perquè és l’única que tenen”. El republicà creu que el SurfCity és un exemple de “projectes estranys, promeses estranyes que no són per a la nostra gent, que segurament generen més dubtes que una altra cosa”.

A través de l’oficina i l’Ajuntament, des d’Esquerra creuen que s’hauria de treballar per portar al Ripoll iniciatives que no siguin agressives per l’entorn, generin llocs de treball de qualitat, donin oportunitats als sabadellencs i vagin en harmonia amb el riu i l’ecosistema que conté.

En aquest sentit, reorientar també passaria per posar en valor projectes que ja estan en marxa i recuperar el patrimoni, com els molins. Igualment, des d’ERC s’insisteix que calen polítiques d’accessibilitat per acostar la ciutat al riu, amb ascensors inclinats, per exemple.

Recuperar el pla del Ripoll

L’anterior govern quadripartit va deixar fet un pla per revitalitzar el Ripoll, dotat amb 32 milions d’euros. Fernàndez insta l’actual executiu a tirar endavant aquest pla en la seva totalitat, i no per parts com assegura que està fent ara. El republicà assegura que “una de les prioritats de la ciutat ha de ser tant sí com no la transformació del riu, que no pot esperar més. Menys renders, menys rodes de premsa per comunicar tràmits administratius i més acció real, que passin coses”.

El vicesecretari general de prospectiva i Agenda 2030 de la Generalitat, Raül Romeva, ha donat suport a l’equip d’Esquerra Sabadell. Romeva, coneixedor del Ripoll i conegut nedador a les piscines del CN Sabadell, ha insistit que amb el riu cal tenir una mirada a mig i llarg termini per trobar l’equilibri “entre benestar, salut, natura, oportunitats de desenvolupament urbà integral i crear connexions entre barris”.