“A curt termini baixarà el preu de la factura de la llum”

El Govern espanyol ha aprovat un decret llei per limitar el preu del gas durant un any amb l’objectiu de rebaixar la factura de la llum tant a empreses com a particulars. La mesura preveu aplicar un topall al preu del gas que s’utilitza per produir energia a una mitjana de 50 euros per megawatt/ hora. Com afectarà la mesura els sabadellencs? En parlem amb Oriol Xalabarder (Enginyers de Catalunya).

“La factura de la llum està disparada i, per tant, crec calia fer alguna cosa per reduir-la”, reflexiona el sabadellenc David Rodríguez. Com ell, multitud de veïns han vist com el preu de l’electricitat no ha prat de créixer els últims mesos. Per això, la mesura de l’executiu espanyol, tot i que genera una mica d’escepticisme, es veu com a positiva.

Amb el preu del gas limitat s’evita l’efecte contagi amb la resta de tecnologies que generen energia, que són més barates però que, per llei, acaben igualant el preu. Tot i que a curt termini s’espera que la mesura serveixi per reduir el preu de la llum, el dubte és si a partir del 2023, quan ja no estigui en vigor el decret llei, es mantindrà aquesta dinàmica. El Vocal de Juntes de la Delegació del Vallès dels Enginyers Industrials de Catalunya, Oriol Xalabarder, no és optimista al respecte. A continuació, responem a set preguntes bàsiques per entendre la mesura.

Quan es començarà a aplicar la mesura?

Està previst que el decret que estableix el topall en el preu del gas entri en vigor un cop la Unió Europea en doni el seu vistiplau. Segons la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, haurien de ser uns deu dies o dotze dies com a màxim. El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ja va publicar, però, el decret llei a l’espera de la decisió de l’organisme europeu.

Com afectarà el topall del govern en el preu del gas en la factura de la llum dels particulars?

Per assolir la mitjana dels 50 euros/MWh —una xifra molt inferior als gairebé 80 euros/MWh que ha marcat el preu mitjà l’últim trimestre—, el preu de referència del gas estarà durant els primers sis mesos al voltant dels 40 euros/MWh. Això sí, en la resta de mesos fins arribar a l’any, s’anirà pujant fins als 48 euros. En definitiva, el decret llei suposarà reduir el preu mitjà de l’electricitat dels 210 euros del megawatt/hora que ha marcat aquest primer trimestre, a 130 euros, és a dir, un 40%. La mesura estarà en en vigor fins al 31 de maig de 2023.

Quins seran els consumidors particulars que més notaran la baixada de la factura de la llum?

Els primers que notaran aquesta rebaixa seran els usuaris amb contracte regulat, però els del mercat lliure també es beneficiaran de forma progressiva a mesura que vagin renovant els seus contractes amb les elèctriques. Així ho assegura el vocal de Juntes de la Delegació del Vallès del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, Oriol Xalabarder. “Els qui tenen contracte regulat són curiosament aquelles persones més vulnerables que han notat més la pujada de la factura de la llum dels últims mesos. Per sort, seran, en principi, els principals beneficiats de la mesura del govern. Almenys els primers mesos que estigui en vigor”, assenyala. Des del Govern espanyol es calcula que 3 de cada 10 famílies tenen la tarifa regulada.

Quant de temps passarà fins que les famílies notin la baixada de la factura de la llum?

Tenint en compte que la Unió Europea tardarà almenys entre deu i quinze dies a donar el vistiplau al decret llei del Govern espanyol, els consumidors no començaran a notar una rebaixa de la factura de la llum fins com a mínim a mitjans del mes de juny d’enguany.

Com es finançarà la mesura?

El Govern espanyol va explicar que la mesura es finançarà a costa de reduir els beneficis extraordinaris de les companyies elèctriques. Tanmateix, Oriol Xalabarder creu que en realitat caldrà compensar a aquestes companyies d’alguna manera. “Si les obliguen a produir a un preu més barat del que compren, les elèctriques reclamaran que se’ls hi pagui la part diferencial. En principi, la mesura obligarà a compensar un 20% del total d’energia que produiran les energètiques. Els fons per pagar això els trauran sobretot de les empreses i, potser, dels particulars”, argumenta.

Què passarà quan el topall del preu del gas deixi d’estar en vigor a partir del 2023?

Oriol Xalabarder pronostica que la factura de l’electricitat recuperarà el nivell d’alts preus actual, és a dir, que la mesura del govern de posar un topall al gas no funcionarà a llarg termini. “La meva impressió és que la voluntat de la UE no és d’abaixar els costos de l’energia. El que sí que crec és que la seva idea és que els països afrontin la transició energètica. Volen que la població aposti més per l’autoconsum energètic”, exposa.

El topall del gas ajudarà a reduir la inflació?

El vocal de Juntes de la Delegació del Vallès del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya assegura, això sí, que la mesura permetrà reduir la inflació, que ara mateix supera el 8%, segons les últimes dades referents al mes d’abril de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). “A curt termini, almenys, els preus generals de la vida es reduiran una mica, ja que hi haurà una reducció dels costos directes i indirectes. Per exemple, les empreses podran produir de forma més barata i, per tant, podran abaixar el preu dels seus productes”, conclou Xalabarder.