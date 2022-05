El llibre ‘Sabadell Desaparegut’ reflexiona sobre el passat i el present de la ciutat a través de les fotografies

De què serveix conservar les fotografies que tenim de la nostra ciutat? L’historiador David González acaba de publicar el llibre ‘Sabadell Desaparegut‘ (Efadós), i el va presentar aquest dimarts a La Llar del Llibre, acompanyat del periodista Plàcid Garcia-Planas, que n’ha escrit el pròleg. Tots dos van reflexionar al voltant d’aquesta pregunta i, com va concloure la petita Arlet, filla de l’autor, “aquest llibre és molt important perquè sinó tot això s’hauria perdut”.

Ras i curt, el llibre vol ser l’excusa per recordar i reflexionar, veure què érem i pensar què som i què serem. “Hi ha gent que ho viu amb nostàlgia i el llibre vol alimentar el debat”, assegura l’autor. González, tècnic d’arxius d’Imatge i So a l’Arxiu Històric de Sabadell, va subratllar que “ara hi ha més consciència que el llegat fotogràfic es pot conservar i val la pena fer-ho”. Per això, va agrair la feina tant de les institucions, entitats com la UES, el CN Sabadell i l’Associació Cultural Can Feu, així com de múltiples famílies i fotògrafs de la ciutat, com Antoni Carbonell i Josep Busoms.

El periodista Plàcid Garcia-Planas, per la seva part, va explicar que un llibre com aquest ha de servir per reflexionar “d’on venim i on volem anar”, més enllà de quedar-nos amb el record que ens puguin evocar les fotografies. El sabadellenc va insistir que “no hem de defallir mai en l’intent de ser. Mai serem el que vam ser, però sí que és bo veure què érem per inspirar-nos i agafar les arrels d’alguna manera”.

I el llibre també pretén ser un fil que connecti diverses generacions. González va explicar que seleccionant les fotografies i redactant els textos que les acompanyen, va veure que el llibre seria una bona manera de parlar amb els seus fills de com era Sabadell abans. Imatges de la riereta a la ronda de Ponent, un partit de tennis femení al carrer de la Indústria, el 1914 i el carrer de Covadonga, compartimentat entre cases i horts, són alguns exemples de les fotografies que hi trobaran els lectors. El llibre, de 184 pàgines, té totes les fotos en blanc i negre i es divideix en tres blocs sobre el nucli urbà, els barris i el rodal. Les imatges corresponen a diverses èpoques i les més recents són dels anys 70. La voluntat de l’autor, en seleccionar-les, ha sigut trobar-ne de poc conegudes per evitar que entre els seguidors del Sabadell desaparegut sempre es repetixin les mateixes fotografies.