Farrés treu perfil feminista en una conferència d’alcaldesses a la Corunya

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha participat aquest dijous a la primera trobada d’alcaldesses O poder de facer as cousas ben celebrada al centre de convencions Palexco de la Corunya (Galícia).

Farrés ha signat la Declaració de María Pita, amb l’objectiu comú de treballar per la igualtat i compartir experiències per aconseguir-la. Sis alcaldesses han explicat les seves visions en una taula rodona en què Farrés ha intervingut al costat de les alcaldesses de Castelló, Cartagena, Barakaldo, Alcorcón, Allariz. A Espanya, només el 20% d’ajuntaments estan presidits per dones.

La trobada ha servit per insistir en què cal que hi hagi més polítiques públiques que afavoreixin la igualtat i que aquestes tinguin un pressupost per aconseguir el major impacte possible. La lluita contra la violència masclista, també aquelles qüestions que passen més desapercebudes en el dia a dia; impulsar polítiques transversals amb perspectiva de gènere i aconseguir trencar els sostres de vidre en l’administració i l’empresa privada són alguns dels principals reptes que han situat les ponents.

Farrés ha reivindicat les dones que l’han precedit en la cursa cap a l’alcaldia. “Encara que hagi sigut la primera alcaldessa, sento que represento altres dones, socialistes, que ho havien intentat abans que nosaltres, però segurament ens van obrir el camí en altres moments més complicats”, assegura. I ha posat sobre la taula que elles duren menys en els càrrecs que ells perquè creu que la societat considera que “les nostres places s’amortitzen ràpid”.

L’alcaldessa ha explicat que quan el 2019 estava configurant la llista electoral amb la qual es volia presentar a les eleccions municipals, una persona històrica del PSC li va dir: “t’has de posar de número 2 d’un home que et doni solvència”. Paraules que a Farrés li van fer mal, i que va poder rebatre amb més arguments quan va guanyar els comicis d’aquell any. Entre exemples de micromasclismes del dia a dia, la cap del Govern de Sabadell ha parlat de reunions en què no es tenen en compte a les dones o nenes que no poden jugar als patis perquè els ocupen els nens jugant a futbol. Segons Farrés, “hi ha molts signes que veiem al llarg del dia i que porten a una societat masclista i l’hem de combatre, ser proactius”. Sempre, des de la reivindicada proximitat del món local.

A l’auditori de la Corunya també s’ha fet referència a la importància d’educar els més joves. Especialment en aquests moments perquè “augmenta la presecució i l’assetjament a través de les xarxes socials. Veiem molta ansietat, depressió i episodis pels que hem d’estar alerta”, ha advertit l’alcaldessa de Cartagena, Noelia Arroyo.