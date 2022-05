El Petit Embassa’t: el primer gran festival de molts sabadellencs menuts

El Petit Embassa’t bufarà 10 espelmes en aquesta edició del festival l’Embassa’t, un aniversari rodó per celebrar l’aposta de l’organització per fer ballar, saltar i divertir els més petits de casa. La versió infantil del festival se celebrarà diumenge a la tarda, des de les 16.30 h fins a les 20h. La proposta va néixer i ha continuat madurant durant una dècada amb l’objectiu d’acostar els infants als festivals de música.

L’edició del Petit Embassa’t d’aquest any girarà entorn de l’actuació d’El Pot Petit, un fenomen de masses en auge que ha exhaurit totes les entrades per diumenge. El grup de música viu un moment dolç i poder assistir als seus directes, a teatres i places d’arreu de Catalunya, s’ha convertit en una obsessió per a moltes famílies.

“Necessitem cantar i ballar per ser feliços” és un dels lemes amb què es defineix El Pot Petit. El xou, que és molt participatiu, combinarà dosis de música, teatre i humor a l’Amfiteatre del Parc de Catalunya. Serà un dels pocs directes en què el grup comptarà amb tots els integrants de la formació, tal com recordava l’organitzador del festival, Arnau Solsona.

Al marge de l’actuació, el Petit Embassa’t també comptarà amb activitats i tallers pensats per al públic familiar. Hi haurà l’Espai Nadó, a càrrec de l’entitat, Moviment Nat, una zona de lactància i de joc lliure i d’exploració per a infants de 0 a 3 anys. També s’hi instal·larà ‘El poblat del laberint d’Arkilàstic’, “que serà un espai colorista on perdre’s i fer volar la imaginació a càrrec de l’entitat L’Obrador”, explica l’organització.

I s’hi sumarà la presència d’entitats de cultura popular de la ciutat. Els Bastoners de Sabadell oferiran un taller d’iniciació, mentre que les Bruixes del Nord duran a terme una Batucada de Benvinguda.

L’organització també facilitarà un espai de lactància, canviadors i aparca cotxets.