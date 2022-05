Veïns de Can Deu: “Volem un nou càrrega i descàrrega”

Comerciants i veïns del carrer del Portal de la Floresta (Can Deu) exigeixen instal·lar una zona de càrrega i descàrrega tot just davant del Centre Cívic per evitar que el transport de mercaderies travessi i ocupi les zones per a vianants del barri. La proposta ve de lluny: ja al 2018 es va portar aquesta moció al ple municipal de Sabadell, però el veïnat reclama que “no s’ha fet res” des d’aleshores: “Comerciants i veïns creiem que és la ubicació més ideal.

Can Deu està guanyant comerços i aquest carrer és un punt central del barri”, apunta Juan Juárez, president de l’associació de veïns. En Jonathan Ruiz, que regenta el nou bar Pica-Pica des de només fa deu dies, s’ha adonat de la problemàtica i apunta que “constantment hi ha pas de vehicles”, per això també reclama un càrrega i descàrrega. També ho creu la Montse, que apunta que representa “un perill” per als vianants i considera que caldria buscar una alternativa “immediatament”.

Fonts municipals sostenen que s’ha descartat ubicar aquesta zona per a vehicles al carrer del Portal de la Floresta per “motius tècnics” i asseguren que “se’ls va oferir ubicar-ho més amunt, però el veïnat no va voler”. En aquest sentit, s’està estudiant la ubicació per al nou càrrega i descàrrega al carrer del Romaní. Una proposta que no convenç el veïnat: “Els bars estan ubicats a la zona central, als voltants del portal de la Floresta.

Si no s’habilita un espai pels transportistes, continuaran estacionant indegudament al carrer”, apunta Juárez, que proposa que s’adeqüi el terra per permetre-ho. “Aquesta zona és ideal”, insisteix. Els vehicles accedeixen a aquesta zona de vianants des del carrer del Bosc i travessen el passatge de les Moreres. Hi ha altres càrregues i descàrregues al barri. A tall d’exemple, el del carrer de la Ginesta o el que toca a la plaça Acàcies. Aquest últim, però, “s’utilitza com a aparcament”. També hi ha un altre ubicat al carrer del Bosc.

L’accessibilitat d’Acàcies

L’espai privat d’ús públic de Can Deu ja és de l’Ajuntament. Es va completar el procés per traspassar-lo de la propietat de Vimusa a l’Ajuntament i ja pot fer el manteniment d’aquests espais. En aquest sentit, el veïnat reclama que es prioritzi la millora de l’accessibilitat de la plaça d’Acàcies, una “cursa d’obstacles” per persones amb mobilitat reduïda que viuen al barri.