Els plans d’ocupació de Sabadell permeten contractar 232 persones a l’atur

Els programes d’ocupació del 2022 s’adrecen a diferents perfils: persones de més de 52 anys sense cap prestació per desocupació o subsidi o persones beneficiàries de la renda garantida. Altres projectes són per a joves i signifiquen, en alguns casos, la seva primera oportunitat laboral. Així mateix, altres accions s’adrecen específicament a persones veïnes dels barris de la zona sud i de la zona del Ripoll (Can Puiggener, Torre-romeu, Can Roqueta i Poblenou). Ara, alguns dels participants en programes d’ocupació coordinats estan fent tasques de manteniment i millora de piscines municipals de Sabadell, abans que s’obrin al públic per a la temporada d’estiu. Els treballs, iniciats fa tot just un mes, acabaran aquest mes de maig.

“És una mostra dels beneficis que comporten aquests programes, que es tradueixen en noves oportunitats per a persones en atur i alhora també en millores o serveis per al conjunt de la ciutat”, ha apuntat l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. Hi ha projectes per tots els perfils. “Hi ha més d’una vintena d’especialitats”, apunta Paco Pérez, coordinador de l’àrea de Desenvolupament Econòmic.