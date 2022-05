Capital dels festivals!

Catorze edicions de l’Embassa’t. Felicitem els seus artífexs i tots els artistes per mantenir el festival a màxim rendiment i convertir, per segona vegada, l’Amfiteatre del parc de Catalunya en espai musical de referència per a persones vingudes de tot el país.

Reivindiquem aquest esdeveniment com un exemple d’èxit d’una iniciativa sabadellenca, amb un cartell vingut d’arreu, però forjat amb entitats i empreses vinculades a la nostra ciutat i a la comarca.

Els dos primers dies de concerts, Sabadell ha estat en el mapa per a més de dos milers d’amants de la música. I esperem que en siguin molts més aquest cap de setmana. Celebrem que el festival hagi tingut una bona acollida, com ho esperem per al nou festival Observa, que recollirà el testimoni de l’Embassa’t a finals de mes.

Creiem que una bona oferta cultural –i en aquest cas, un festival de música– pot esdevenir un reclam perquè persones de diferents punts de Catalunya i de l’Estat coneguin Sabadell, gaudeixin de la seva restauració i comerç, dels seus espais emblemàtics, i passegin pels racons de la ciutat. Quan sumem iniciatives privades com l’Embassa’t, i teixim entre tots una bona estratègia turística de ciutat, som capaços de tot i més. I dit això, bon cap de setmana i gaudiu de l’Embassa’t.