Comte enrere del Sabadell per afrontar la ‘final’ de Linares

“Ara no tenim nervis, però l’espera es farà una mica llarga”, reconeixia un dels veterans i capitans de la plantilla arlequinada, Néstor Querol, al Diari de Sabadell poc abans d’esmorzar a l’hotel Santiago de Linares. De fet, és una jornada molt llarga després de l’endarreriment del partit dues hores -s’iniciarà a les 20.30 h- per l’onada de calor que afecta tot el país i especialment a aquesta zona. El termòmetre supera els 33 graus i a l’hora del duel no es preveu que baixi dels 30 graus. Caldrà una bona feina del cos mèdic arlequinat per combatre la deshidratació.

L’expedició va arribar divendres al vespre després d’un còmode viatge en avió Barcelona-Granada i el trajecte final en autobús fins a Linares. Pedro Munitis s’ha emportat a la totalitat de la plantilla, inclòs el sancionat Sergio Aguza. L’habitual passejada pel carrer s’ha decidit anul·lar a causa de la forta calor. Els jugadors faran alguns exercicis al mateix hotel. Tot apunta que Aarón Rey estarà en condicions, però continua el dubte si sortirà d’entrada o des de la banqueta. A Munitis se’l veia tranquil. “He dormit bé i estem preparats, amb moltes ganes”, ha comentat el tècnic càntabre. Per part del club, hem pogut veure al director general, Bruno Batlle, qui ha desafiat la calor per fer running i potser treure’s de sobre el lògic nerviosisme.

Nou hores de viatge

També han arribat el gruix de seguidors amb l’autocar organitzat pel club i les penyes. Han estat 9 hores de viatge de matinada, per arribar abans de les 10 a Linares. Té un mèrit enorme. “Hem intentat dormir, però costa molt i li dones moltes voltes al partit”, ens deia un dels seguidors arlequinats. S’han venut més d’un centenar d’entrades perquè també hi seran presents aficionats del Centre d’Esports que viuen a prop de Linares o s’han traslladat per altres mitjans, com és el cas del soci número 42 i exdirectiu, Francesc Espinar, qui va preferir fer el recorregut en tren. “És un partit importantíssim. Ho passarem malament, però espero puntuar i que la Nova Creu Alta sigui una festa la pròxima setmana”, ens ha comentat. El Sabadell por segellar matemàticament el play-off si es produeix una carambola de resultats. S’haurà d’estar pendents d’altres tres camps: Algesires, Balears i Tarragona.