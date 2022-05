Construeixen onze pistes noves de pàdel a Sabadell

A partir del pròxim mes d’agost, el Club Natació Sabadell posarà a disposició dels socis i no socis onze noves pistes de pàdel al centre de Can Llong.

En les darreres setmanes, a la parcel·la on s’hi ubicarà el nou equipament, de 3.700 m2, ja han començat els moviments de terres per tenir-ho tot enllestit d’aquí a poc més de dos mesos –la llicència d’obres és fins a finals de juliol–: “Fa deu anys, quan aleshores era vicepresident, que ja donava voltes amb què fer a l’espai exterior d’aquí a Can Llong. Des de llavors, només havíem fet la piscina exterior, inaugurada l’any 2010. Aquí ens han mancat espais exteriors i aquest rectangle és excel·lent per ubicar-hi onze pistes i oferir un ventall més ampli d’opcions al soci i al sabadellenc”, explica el president de l’entitat Claudi Martí.

La gestió de les onze pistes de Can Llong i en consegüent manteniment de les instal·lacions –quatre d’elles cobertes per plaques fotovoltaiques, i tres d’elles panoràmiques– sumat a les quatre del centre Gran Via, seran externalitzades, a càrrec de Barberà Pàdel Indoor, qui ha decidit invertir al Club un milió d’euros: “El Club no assumeix cap risc econòmic. L’acord de gestió és per als pròxims vint anys i anualment el club rebrà 45.000 euros, sumat a un 10% de la facturació. És un esport en constant creixement i estimem una alta ocupació cada hora, de 44 usuaris”, analitza.

Zona de restauració

Paral·lelament a la construcció de les onze pistes de pàdel, i en el marc d’aquesta nova actuació a Can Llong, el club també ampliarà el pàrquing exterior superior i en millorarà els accessos. Així mateix, i en el mateix espai de la construcció de les noves instal·lacions esportives s’hi construirà una de restauració.