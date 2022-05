El Castor: de l’atur a reparar Sabadell de punta a punta

Ell és Castor Carpio i, a les portes de la pandèmia, es va quedar a l’atur. Guixaire de professió, després de dedicar la seva vida al sector de la construcció, amb 49 anys es quedava sense feina. Davant la situació que travessava el país, i conscient que el context li posaria difícil trobar un lloc de treball, va aterrar al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per buscar ajuda. “La professió de guixaire té els dies comptats, s’està perdent molt”.

I havia arribat el moment de formar-se en una altra professió per trobar sortida laboral. Al cap de pocs mesos, rebia una trucada: “Em van oferir formar-me amb el programa de l’Ajuntament”, explica. Està aprenent a fer de paleta, a aixecar parets, picar…“De tot una mica”, explica. I combina la formació amb un contracte laboral d’un any que li permet desenvolupar feines arreu de Sabadell.

El Castor és una de les 232 persones de Sabadell que han trobat feina aquest 2022 gràcies als programes d’ocupació que ofereix l’Ajuntament de Sabadell i el Vapor Llonch. I un dels 75 que té un contracte d’un any de durada. “Ho recomano a tothom, és una forma d’obrir-te al món i renovar-nos i aprendre nous oficis”, diu. Ara treballa a la piscina municipal de Sabadell Sud adequant la vorada perquè no es filtri l’aigua, i l’està enllestint per a la nova temporada.

Els programes d’ocupació del 2022 s’adrecen a diferents perfils: persones de més de 52 anys sense cap prestació per desocupació o subsidi o persones beneficiàries de la renda garantida. Altres projectes són per a joves i signifiquen, en alguns casos, la seva primera oportunitat laboral. Així mateix, altres accions s’adrecen específicament a persones veïnes dels barris de la zona sud i de la zona del Ripoll. “Aquests programes es tradueixen en noves oportunitats per a persones en atur i també en millores per al conjunt de la ciutat”, apunta l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.