Amaia: La sorpresa del tercer dia de l’Embassa’t

La tercera jornada del festival Embassa’t es presentava molt intensa. Si el dia anterior Santa Salut i Ladilla Rusa havien fet vibrar al públic ara arribava el torn de Kora i Alizzz.

Queia la tarda a l’amfiteatre del Parc Catalunya quan la jove cantant va començar la seva actuació. Amb un pop suau, però molt engrescant, va captar ràpidament l’atenció d’uns espectadors disposats a gaudir d’una nova tarda de música en viu. Va ser un concert breu; no obstant això, Kora va tenir temps d’animar al públic i transmetre’ls la seva energia.

Un cop acabat el primer concert a l’escenari principal el focus musical es podia trobar a dos espais més. El primer era l’escenari Yeeearphone, amb actuacions de DJ’s, i l’altre l’escenari Club on s’hi trobaven altres estils musicals. Una combinació, ja que els concerts s’intercalen entre escenaris, quan acaba un comença l’altre perquè hi hagi actuacions en tot moment.

Amb el pas de la tarda cada cop eren més els assistents a la cita. Grups d’amics, parelles, algunes famílies amb infants. Tots ells amb ganes de gaudir de les actuacions i el bon temps, prenent el sol, conversant o relaxant-se amb un got de cervesa a la mà.

Públic divers

L’Embassa’t d’enguany s’ha presentat amb un cartell molt complet; tot i això, alguns dels assistents tenien molt clar quin grup o artista no es podien perdre per res del món.

Cau la nit, Alizzz i la gran sorpresa

Un cop arribats al vespre i amb gran expectació va començar el concert d’Alizzz. Hi havia ganes i es notava, ja que el públic estava entregat, corejava els seus temes, interactuaven amb l’artista i ho donaven tot des de la primera fila fins a l’última. Durant l’actuació el cantant va voler donar les gràcies al festival, tot recordant els seus inicis: “Vaig punxar per primer cop aquí el 2013 davant 50 persones i em fa molt feliç veure com això ha crescut tant”. Les declaracions van entusiasmar al públic, però la millor sorpresa encara estava per arribar.

I és que d’un moment a l’altre va aparèixer, com un raig de llum ben intens, la cantant navarresa Amaia amb qui Alizzz té algunes col·laboracions musicals. La seva entrada a l’escenari principal va causar furor i va servir perquè es poguessin escoltar temes conjunts dels dos artistes i algunes cançons del nou treball de l’Amaia.

En definitiva, el tercer dia de l’Embassa’t va ser una barreja de sensacions i emocions, que van servir per reafirmar que el festival, amb segell sabadellenc, segueix creixent any rere any.