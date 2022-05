Una possible impugnació de l’Algesires pot provocar un enorme embolic

La lluita pel play-off es pot complicar encara una mica més. Segons el periodista Ángel Garcia, conegut a les xarxes com a Cazurreando, l’Algesires estudia seriosament remetre un recurs d’impugnació del partit contra el RM Castilla per possible alineació indeguda del filial blanc. Tot se centra en una rocambolesca situació: després de la segona expulsió patida, es va quedar amb només 6 jugadors amb fitxa del filial sobre la gespa -el reglament obliga al fet que n’hi hagi set com a mínim-, però el tècnic Raúl González va reaccionar amb rapidesa fent, segons abans de la retirada del jugador expulsat, un canvi per substituir un juvenil i evitar així l’alineació indeguda. Mai es va arribar a jugar amb menys de 7 futbolistes amb fitxa de l’equip.

L’equip andalús, que decidirà aquest dilluns la seva postura oficial després de consultar amb els seus assessors jurídics, es vol agafar a l’antecedent del Castelló-Vila-real B de fa dues temporades, quan el Comitè de Competició va convertir un 1-2 en un 3-0 a favor del conjunt castellonenc. En aquell partit, l’equip de Miguel Alvarez, després de patir tres expulsions, es va quedar els últims minuts amb 6 jugadors amb fitxa del filial sense possibilitat de fer canvis. És la principal diferència amb el cas del RM Castilla, que va utilitzar la substitució per evitar l’alineació indeguda, encara que durant uns segons l’Algesires interpreta que aquesta va existir.

Nou escenari

Tocarà esperar, però en cas de prosperar la reclamació podria provocar un enorme embolic a la zona de play-off. L’Algesires es col·locaria amb 58 punts, els mateixos que Sabadell i Nàstic. En aquest escenari, un triple empat afavoriria al Gimnàstic mentre l’Algesires, amb el 3-0 de despatxos, capgiraria l’actual average general (el particular està igualat) i superaria per un gol als arlequinats: +13 de l’Algesires per +12 el Sabadell. En cas derrota, el Sabadell quedaria pràcticament sense cap possibilitat.

De totes maneres, sembla molt complicat que tingui recorregut el recurs, almenys és el que esperen els altres clubs implicats, com és el cas del mateix Centre d’Esports, Gimnàstic, Linares o At. Balears. El Deportivo, en el grup I, també va impugnar el partit davant el Bilbao Ath. per interpretar que havien intervingut dos jugadors sancionats i el Comitè no li va donar la raó.

Preus més assequibles

De moment, en els paràmetres actuals, el Sabadell manté un cent per cent de possibilitats de play-off en cas de victòria (això mai variaria, passi el que passi), un 74,07% en cas d’empat i un 14,81% en cas de derrota. El club arlequinat ha anunciat preus més assequibles (de 5 a 20 euros) per les diferents ubicacions de l’Estadi i aconseguir acostar-se al ple absolut el dissabte que ve (18.30 h) a la Nova Creu Alta.