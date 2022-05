El Sabadell farà ‘play-off’ guanyant; amb l’empat o derrota depèn dels altres

Tot i la derrota a Linarejos, el Sabadell continua depenent d’ell mateix per segellar el passaport al play-off d’ascens. Això sí, afronta un duel directe davant un Algesires que també té opcions matemàtiques. La victòria arlequinada asseguraria el passi al cent per cent mentre amb l’empat i fins i tot perdent, hi hauria possibilitats.

La quarta i cinquena plaça se la jugaran cinc equips. Només el Sabadell juga a casa, davant un dels implicats, l’Algesires. El triomf suposa la classificació i, lògicament, com a quart classificat. Aquest 100% disminueix a un 74,07% si a la Nova Creu Alta es produeix un empat. Llavors l’equip de Munitis quedaria a expenses d’altres marcadors. Hauria d’evitar la victòria al mateix temps de Nàstic i Linares; Nàstic i At. Balears o Linares i At. Balears. Quedaria quart en un 29,62% de casos.

Fins i tot perdent contra l’Algesires seria factible la classificació. Molt més difícil, és clar: només en un 11,11 % i sempre com a cinquè. Les combinacions favorables serien amb: derrota de Nàstic, Linares i At. Balears; derrota de Nàstic, empat de Linares i empat o derrota d’At. Balears. En aquest últim cas el Sabadell es beneficiaria de l’average general respecte el Linares.

Els quatre partits on estarà en joc el play-off seran: Sabadell-Algesires; Alcoià-Nàstic; San Fernando-At. Balears i Sevilla At.-Linares. A part del duel directe a la Nova Creu Alta, el Gimnàstic s’enfronta al Collao a un rival que no s’hi juga res, però San Fernando encara no té assegurada la permanència matemàtica en perdre l’average particular amb el Cornellà i Sevilla At. també necessita puntuar per evitar ensurts. O sigui que els rivals dels arlequinats tampoc tindran partits còmodes.

Els seguidors que han acompanyat l’equip a Linarejos van rebre, al final del partit, l’agraïment dels jugadors sobre la mateixa gespa pel seu esforç. Després del partit van tornar a l’autobús per fer el llarg viatge de retorn a Sabadell. També es va produir algun incident amb el porter del Linares, Razak, qui va fer gestos dirigits a la seva zona després del primer gol del seu equip. Membres de seguretat i la Policia van intervenir per evitar que l’enfrontament anés a més.

Baixes als laterals

D’altra banda, el Sabadell afrontarà la seva final amb dos contratemps importants concentrats als laterals: Muguruza es perdrà el partit per sanció (amb la groga ja quedava descartat igualment) i Diego Caballo per lesió. La ruptura muscular, a falta de proves, pot ser important i tot apunta que també seria baixa en cas de disputar el play-off. En contrapartida, Munitis podrà recuperar a Sergio Aguza.