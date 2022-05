El carrer de Sant Joan està realment obert al trànsit?

Les obres d’asfaltatge del carrer de Sant Joan van fer un pas important aquest passat dimarts. L’empresa encarregada dels treballs, Asfalts Anoia, va fer la primera capa d’asfalt després d’un mes d’obres per reparar primer la calçada i el seu lateral.

Tot i que el carrer ja té, doncs, una capa d’asfalt, aquest procés no s’ha completat. La pluja d’aquest dimarts ha impedit continuar amb els treballs, però l’asfaltatge del carrer encara no ha acabat com es pot veure a simple vista. Per exemple, el nivell de l’asfalt no és al mateix punt que les voreres laterals o les clavagueres.

L’aspecte visual del carrer, però, ha fet pensar a molts conductors que ja està obert al trànsit, quan la realitat és que oficialment no està obert. “He vist cotxes, m’hi he enganxat i he anat tirant”, ha explicat la Débora, que venia de fora de Sabadell per anar a una botiga i ha accedit al carrer de Sant Joan pel de Sant Josep. Res li ha impedit, perquè la única tanca de plàstic que podia fer-ho, estava apartada almenys fins a mitja tard. Com ella, Carme Martí s’ha trobat que anant amb cotxe la millor opció per anar a sortir al carrer de la Salut era pujar per Sant Joan.

Fonts de l’Ajuntament de Sabadell asseguren que aquesta situació no estava prevista i expliquen que la Policia Municipal farà acte de presència per desviar el trànsit. La previsió és que les obres d’asfaltatge i senyalització acabin a final de mes.