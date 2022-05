“La situació del català és complexa i té una tendència delicada”

L’organització del Pacte Nacional per la Llengua ha iniciat el procés per recollir reptes i propostes per millorar la situació de la llengua catalana. El secretari de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, va presentar ahir què és el pacte i com s’hi pot participar. Ho va fer en un acte al Casal Pere Quart, acompanyat del regidor de Cultura de l’Ajuntament de Sabadell, Carles de la Rosa.

El procés participatiu és obert a tota la ciutadania, que pot adreçar les seves propostes a través de la pàgina web https://llengua.gencat.cat/ca/pactenacionalperlallengua/inici/, o assistint en alguna de les trobades que s’organitzarà, tant per part del propi pacte com entitats que hi estiguin interessades. En una atenció prèvia als mitjans, Vila va assegurar que “la situació del català és diversa, complexa i amb tendències delicades”, perquè el nombre de parlants que parla habitualment el català ha baixat en les últimes dècades.

Sabadell, va indicar, és “una mostra de la diversitat lingüística” de Catalunya, en què l’ús del català varia molt en funció del barri que s’analitzi.