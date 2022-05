Raquel Sans (ERC): “El feminisme necessita la lluita de base però també l’institucional”

És periodista, vicesecretària general de Feminismes d’ERC i diputada al Parlament de Catalunya. Dijous va visitar Sabadell per xerrar amb altres dones d’ERC i debatre sobre polítiques feministes d’ERC amb les dones de partit de Sabadell. Posa sobre la taula la importància de fer convergir el feminisme de carrer i la lluita institucional.

El feminisme és actualitat: l’esborrany de la llei que ha de permetre la baixa laboral per salut menstrual, la llei trans o la de ‘només sí es sí’. És un triomf?

És importantíssim que es legisli en aquest sentit, és un èxit del feminisme de base que fa anys anys que busca la conquesta de drets. La lluita feminista és tan profunda que necessitem tots els feminismes: el de base i també l’institucional.

Quin és el paper que han de tenir les institucions?

Des d’ERC tenim clar que el feminisme ha de ser a tot arreu. Treballem per tenir una organització cada cop més feminista, llistes cremallera, paritat en la presa de decisions… Polítiques com la gratuïtat de l’I2 ens afecten directament: permet la conciliació laboral i familiar. Només una dada, el 93% de les excedències a la feina per tenir cura d’infants les demanen les dones. Ara també es treballa perquè els crims de violència masclista es considerin euro crims.

Una de cada quatre agressions sexuals ha tingut lloc a Catalunya el darrer any.

N’hi ha moltes, i està demostrat que només se’n denuncien una de cada cinc. Com a societat hauríem de reflexionar: a Catalunya se’n denuncien tres agressions al dia. És una realitat que es produeix a tot arreu, no crec que hi hagi una correlació entre Catalunya i la resta de l’Estat.

Segons dades del conseller de l’Interior, Joan Ignasi Elena, es resolen el 85% dels casos. És una bona xifra?

No, fins que sigui el cent per cent, tot i la gran tasca que fan Mossos i el departament d’Interior. Aniria més enllà: la Generalitat està treballant amb l’educació sexo-afectiva. No volem detenir a tots els agressors sexuals, sinó que les relacions siguin sanes.

És d’actualitat: l’acord a quatre per la defensa del català a l’escola. Com ho valora?

El consens és el que ha protegit la llengua i no ho podíem trencar. Hem registrat una proposta de llei amb el 80% del suport del Parlament de Catalunya. És una gran notícia.