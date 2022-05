“Que aquí no passi res”, el desig de la Plataforma en Defensa del Riu Ripoll per aturar el SurfCity

La Plataforma en Defensa del Riu Ripoll, en la seva lluita per tal d’evitar la construcció de la piscina d’onades a la llera del riu Ripoll, ha decidit publicar un vídeo, inspirant-se amb l’anunci de Veri, per tal de sensibilitzar els sabadellencs del risc de la construcció del SurfCity.

Al vídeo, gravat al torrent de Ribatallada –un afluent del Ripoll i un dels racons més rics en flora i fauna del Rodal de Sabadell, lluny de la ubicació prevista per al SurfCity–, es demana que “aquí no passi res”, fent clara al·lusió al projecte que hi ha sobre la taula, mentre de fons se sent el cant d’un Rossinyol.