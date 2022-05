Sant Quirze del Vallès té enquistat un problema de conflictivitat les nits del caps de setmana. La macro-discoteca Waka Sabadell, al polígon de Can Torras-Can Llobet, acumula 160 actuacions policials en un any. S’hi han registrat 46 agressions i 36 detencions, tres de les quals per violació. La darrera va ser a una menor, perpetrada per dos joves a l’exterior del local a qui agents de Mossos d’Esquadra van enxampar in fraganti.

Són dades alarmants de l’Àrea Bàsica de Mossos, presentades a la Junta de Seguretat Local, que van des de l’abril de 2021 fins al març de 2022. “Sant Quirze és un municipi segur”, va defensar el cap de l’àrea de la policia catalana, Enric Cervelló. En aquest període, es van registrar 952 delictes contra el patrimoni a tot el municipi, una reducció de l’11% respecte a l’any passat.

Però la discoteca Waka Sabadell no n’és, de segura. A Sant Quirze, hi ha hagut 328 robatoris, dels quals 92 han estat amb força a l’interior de vehicles. La gran majoria han estat a la macro-discoteca, van explicar Mossos.

Davant les xifres, assistents a la Junta de Seguretat Local van reaccionar preguntant si l’Ajuntament de Sant Quirze pot tancar el local. Els ponents van apuntar que el cessament depen de Mossos d’Esquadra. De fet, el Consistori ja ha plantat cara judicialment la discoteca, amb una denúncia per un delicte d’odi després de l’agressió a un jove colombià.

En els darrers mesos, Waka Sabadell ha estat protagonista per múltiples incidents: agressions per part del personal a clients –algunes amb acusacions de racisme–, agressions sexuals o apunyalaments.