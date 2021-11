Sant Quirze denunciarà la discoteca Waka per un delicte d'odi després de l'agressió a un jove colombià

L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès actuarà judicialment contra la discoteca Waka després que els vigilants del local agredissin un jove que hi volia entrar, aquest cap de setmana. L'alcaldessa, Elisabeth Oliveras (ERC), ha explicat a l'ACN que el consistori denunciarà el local per les agressions i per un delicte d'odi. La víctima assegura que no el van deixar entrar perquè és colombià i des de l'Ajuntament recorden que "no és la primera vegada" que passa.

Tot i que la discoteca nega motivacions racistes, Oliveras insisteix que la violència no està mai justificada "Hi ha un telèfon que és el 112 i qui té al competència en seguretat ciutadana son els Mossos. No es pot discriminar la gent.", ha etzibat. L'alcaldessa explica que ja en el passat diverses persones havien denunciat el local perquè "l'accés estava condicionat pel color de la pell". Un dels casos més mediàtics va passar el 2019.

L'incident del darrer cap de setmana es va denunciar dilluns a les xarxes socials, on es va difondre un vídeo de part de l'agressió. A les imatges es veu almenys dos vigilants propinant cops de puny i coces a una persona estirada a terra. Aquest dimarts, la Fecasarm ha admès que els vigilats es van extralimitar "lleument" però defensa que actuaven en legítima defensa.

Segons la patronal de l'oci nocturn, els la víctima de l'agressió "no era cap santet". Explica, a més, que juntament amb altres joves havia provocat aldarulls a l'entorn del local. Amb tot, la Fecasarm diu que no comparteix les formes emprades però nega que es tracti d'una agressió racista.

Una discoteca amb data de caducitat

Aquesta discoteca és l'última gran supervivent de l'antiga Zona Hermètica. Després de l'incident de 2019, l'Ajuntament de Sant Quirze va iniciar els tràmits per aprovar un nou pla d'usos a la part de la Zona Hermètica. Sabadell ja va fer abaixar la persiana de les discoteques el 2018.

El pla de Sant Quirze es va acabar aprovant finalment l'abril de 2021 i el Waka haurà de tancar, com a tard, l'abril de 2026. A banda d'aquest local, a la zona n'hi ha un altre encara en marxa que també està afectat pel no pla d'usos. És però, d'una dimensió i aforament molt més reduït. La resta de l'oci nocturn del municipi està ubicat en un altre polígon a l'entrada del poble, on proliferen bars musicals amb aforaments petits.

