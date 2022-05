FOTO: Reclamen més espais de joc al carrer per als infants

Un cons, pilotes i nens amb roba esportiva. La imatge de la cruïlla dels carrers de Sant Joan i Indústria ha canviat per una estona aquest dijous. Aprofitant que el carrer de Sant Joan està tallat per obres, el col·lectiu Futbol Caserna ha fet una acció reivindicativa per reclamar més espais de joc per als infants.

En les darreres setmanes, el carrer de Sant Joan estava en obres i en els últims dies s’ha asfaltat. Aquest dijous mateix els operaris han pintat els passos de vianants i la reobertura de la via al trànsit és imminent. Però tant des de Futbol Caserna com altres veïns veuen aquesta aturada per les obres com una oportunitat per donar una volta a l’ús del carrer i no destinar-lo principalment al pas de vehicles.

Segons un portaveu del col·lectiu, Oleguer Presas, la reivindicació es fa perquè el carrer de Sant Joan és d’aquells que “habitualment intentes evitar perquè està ple de cotxes, autobusos, soroll i no és amable pels infants”. I l’aturada de les obres, en què s’ha reduït el trànsit i el soroll dels vehicles per complet, ha posat en relleu que quan no hi ha vehicles i els nens poden jugar al carrer, aquest es converteix en un “espai més agradable per passejar, jugar i tenir un espai de gaudi”. També hi ha veïns que han donat suport a la iniciativa, com Núria Colomer, que creu que “era una oportunitat d’or per pacificar tot el carrer de Sant Joan”.

Igualment, des de Futbol Caserna reclamen a l’Ajuntament més facilitats per disposar de zones on poder entrenar els seus equips a l’espai públic i que es redueixi la burocràcia necessària. Actualment, el col·lectiu entrena principalment a l’escola Samuntada i es caracteritza per estar impulsat per pares i mares autoorganitzats, en què l’accés és lliure per tothom i, com aquest dijous, reivindica espais de joc a la ciutat, pacificats, no tant pensats pels cotxes sinó les persones.