El museu de paleontologia de Sabadell rep més de 1.600 fòssils

Juan Luis del Campo, un naturalista amateur, va lliurar el mes d’abril l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) de Sabadell una col·lecció d’entre 1.600 i 1.700 fòssils recol·lectats entre els anys 1978 i 1985 per ell i altres membres del Col·lectiu Naturalista Viladecavalls Verd (CONVIVE).

Els fòssils recol·lectats provenen delsmoviments de terres realitzats a l’autopista de Terrassa a Manresa. També inclouen fòssils del Torrent de Can Corbera, Can Trias-Torrent del Salt i la Tendera, així com diverses localitzacions situades entorn de Viladecavalls com Can Poal, Pla de la Llebre, Can Missert, dins el terme municipal de Terrassa. Malgrat que encara s’està fent la catalogació, la col·lecció conté fòssils d’èquids, cèrvids, rinoceronts, proboscidis, tortugues gegants, carnívors i rosegadors, entre altres grups faunístics.

Segons ha indicat l’ICP en un comunicat, la col·lecció és anterior a la normativa patrimonial que ho regula i, per tant, Del Campo, n’és el legítim propietari. A més, “està extremadament ben documentada i es disposa de la procedència exacta dels fòssils, el que facilita enormement conèixer-ne el context geològic on es van trobar”, assenyala l’ICP.

PRIMERS TREBALLS EL 1896

Els primers treballs dels quals es té notícia sobre la troballa de restes fòssils de vertebrats a la zona de Viladecavalls es remunten a l’any 1896 i van ser publicats per en Domènec Palet i Barba. Els van seguir els treballs de Josep Ramon Bataller els anys 20 del segle passat i els de Miquel Crusafont, Josep Fernàndez de Villalta, Jaume Truyols als anys 40 i 50. I més recentment Pepe Santafé, Juana María Golpe-Posse i Jordi Agustí hi van treballar durant els anys 70 i 80. Entre aquestes localitats que foren donades a conèixer destaquen Sant Miquel del Toudell, la Tarumba (localitat a on fou descrita per primera vegada el primat hominoideu “Hispanopithecus laietanus”), Can Porull, Can Trullàs i Can Baiona.

Amb la seva donació a un museu registrat com l’ICP Miquel Crusafont es garantirà l’adequada conservació de la col·lecció i permetrà que el personal investigador del centre la pugui estudiar. A partir del conveni signat entre ambdues parts, l’ICP procedirà a l’inventari, registre i catalogació dels espècimens mantenint la unitat de la col·lecció.

Des de l’any 1985, les lleis de protecció de patrimoni prohibeixen la recol·lecció de fòssils al camp sense el permís explícit del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. Aquesta legislació persegueix preservar el patrimoni paleontològic i els seus valors patrimonials i científics.