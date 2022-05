FOTOS: ‘Mamma Mia!’, la primera nit del Festival Observa fa reviure ABBA

El primer concert del nounat Festival Observa de Sabadell va reunir nostàlgics i generacions emergents a l’amfiteatre del Parc de Catalunya. L’actuació tribut d’ABBA The New Experience va aplegar prop de 700 persones, segons l’organització, que van reviure clàssics del quartet suec que durant la dècada dels 70 i 80 va revolucionar el panorama musical. No van fallar l’inaugural Waterloo o himnes immortals –que es van fer espererar per revolucionar la festa– com Dancing Queen o Voulez-vous, per arribar a l’orgasme amb Mamma Mia.

Aquests dies, ABBA són notícia per haver-se reunit després de quatre dècades i presentar l’espectacle Voyage. Però abans de reactivar-se ja eren immortals. Per haver-se colat a la banda sonora de les nostres vides a través del cinema, amb Mamma Mia, per guanyar el festival d’Eurovisió de 1974 i per haver col·leccionat èxits a totes les llistes musicals del món durant anys.

I continuaran vius mentre inspirin musicals d’arreu del món i hi hagi bandes tribut que en cantin els èxits, com The New Experience, que després del festival Observa recorrerà més d’una vintena de poblacions catalanes fins al novembre. A Sabadell, van seduir de menys a més un públic que va gaudir del concert, majoritàriament, des de la cadira. Però també van aconseguir aixecar els espectadors i fer-los ballar, desinhibidament. A nivell escènic, un autèntic xou per a seduir fanàtics de la banda i sumar conversos, durant una hora i tres quarts.

ABBA The New Experience està format pels cantants Clara Dini, Ana K García, Juanma Sánchez i Joaquín Catalán, a més de Jonathan Argüelles (bateria), Marc Ferrando (teclats), Xavi Lario (guitarra) i Rafa Martín (baix).

La primera edició del festival portarà altres artistes de renom. Hi passaran M Clan (28 de maig), Don Patricio (10 de juny), Joan Dausà (11 de juny), la Casa Azul (17 de juny) o Rosario Flores (18 de juny).