Aquest divendres, a les 17 hores, Terrassa entra en una nova dimensió. La del sistema límbic. Les emocions, l’aprenentatge, la memòria i la motivació despertaran com mai el nostre cervell per gaudir de dos dies plens de creació contemporània i en català.

Alerta! Que això va de participar en el primer festival itinerant que organitza Òmnium Cultural, que ha triat Terrassa com a escenari per rodar-se i que omplirà la ciutat de música, teatre, circ, humor, dansa, performance, poesia, gastronomia…

Vinga! No t’aturis perquè ara toca activar les emocions, deixar-se endur per un sistema límbic que potser tenies adormit i que avui i demà et convidarà a arriscar, experimentar i provar noves sensacions. Òmnium ha agafat Terrassa i l’ha trossejat, en un joc d’espais que ens portarà a experiències multidisciplinàries i totes gratuïtes. Divendres al centre de la ciutat i dissabte al parc de Vallparadís.

El Límbic s’inaugura a les 17 hores d’aquest divendres a la Plaça Vella, on comença una programació simultània que bategarà al mateix temps a espais com la Torre del Palau, la placeta de la Font Trobada, la plaça de Didó, el Vapor Ventalló, la rambla d’Ègara i el Vapor de la Casa de la Música. Si vols deixar córrer les emocions, estigues disposat a riure amb els monòlegs de la plaça de Didó i si el teu sistema límbic et convida a aprendre, pots acostar-te a la Casa de la Música i participar en el seu taller de rap.

El plat fort de la nit arriba a les 20.45 hores a la Plaça Vella. La cantautora sabadellenca Ven’nus excavarà en les emocions del públic amb el seu consumisme esfereïdor. I, a la mateixa hora, motivació subjectiva a la plaça del Vapor Ventalló, amb la companyia de dansa multidisciplinària LaSadcum, que presentarà el seu primer espectacle “Aclucalls”, aclamat per la crítica després de la seva estrena al CCCB de Barcelona.

El festival Límbic aterra a la ciutat com un espai de descobriment, de celebració de la creativitat i el talent de diferents propostes artístiques que s’expressen en català. Procedents de tot el país i també terrassenques. Perquè el Límbic escombra cap a casa!

Dissabte, el festival ocuparà literalment el parc de Vallparadís, on tornarà a posar a prova l’espai com a gran contenidor de cultura. Hi haurà espai de trobada familiar, cabarets, tallers i un festival musical que clourà el programa amb noms emergents de la música catalana com Ariox, que farà duo amb l’egarenc Galgo Lento. Un comiat motivador i amb segell local. To-tal-ment Límbic.

(música) 10 h a la Casa de la Música – recomanat per joves de 1r i 2n d’ESO. Albert Gusi (performance) 17.30 h a la Plaça Vella – a partir de 7 anys.

(música) 18 h a la plaça Torre del Palau – totes les edats. Josep Pedrals, Maria Sevilla, Oriol Gómez «Estripaboires» i Raquel Santanera (poesia) 18 h placeta de la Font trobada – totes les edats.

(teatre, performance) 18 h i 20 h al carrer Irineu amb Rambla d’Ègara – a partir de 12 anys i amb reserva prèvia. Març Llinàs (monòleg, humor) 18.30 a la plaça Didó – a partir de 12 anys.

(circ) 18.30 h a la plaça Vella – totes les edats. Blanca Llum Vidal & Los Sara Fontán (poesia, música) 19 h al vapor Ventalló – totes les edats.

(poesia, performance) 19.15 h a la plaça Torre Palau Edat – totes les edats. Oye Polo (humor) 19.30 h a la plaça Didó – a partir de 13 anys.

(dansa) 19.45 h a la Plaça Vella – a partir de 12 anys. Inès-Sybille Vooduness (performance, dansa) 20.15 h a la plaça Torre Palau – totes les edats.

(música) 20.45 h a la plaça Vella – a partir de 14 anys. Cabaret Internet (performance, humor) 21 h a la Plaça Didó – a partir de 14 anys.

(dansa) 21 h a l’espai Vapor Ventalló – partir de 16 anys. Maria Jaume (música) 21.45 a la plaça Vella – totes les edats.

DISSABTE 28 DE MAIG Fira de llibres (Synusia) de 10 h a 18 h a l’escenari Vela (Parc de Vallparadís) – totes les edats.

amb Tub d’Assaig 7’70 a les 10.30 a l’escenari Vela (Parc de Vallparadís) – a partir de 3 anys. Sound de Secà (música, performance) 10.45 de la Plaça Vella al Parc de Vallparadís – totes les edats.

(instal·lació) des de les 11 h fins les 18 h (xerrada – dinar) a l’escenari Vela (Parc de Vallparadís) – totes les edats. Rawsceno-graphy (instal·lació) a partir de les 11 h fins les 19 h a la Muntanyeta (Parc de Vallparadís) – totes les edats.

(poesia) 11 h a la plaça del Rector Homs – totes les edats. Pep Aymerich i Lluïsa Paredes (performance, música) 11.15 h al Pla del Castell (Parc de Vallparadís) – totes les edats.

(poesia) 11.45 h a la plaça del Rector Homs – totes les edats. Toc de Fusta (lleure infantil) de 12 h a 18 h a l’Espai Vela (Parc de Vallparadís) – a partir de 2 anys.

(circ) 12 h i 18 h a l’Horta dels Frares (Parc de Vallparadís) – totes les edats. Sílvia Albert, Sopale i Luiz, Felipe Lucas (performance) 12.15 h al Pla del Castell (Parc de Vallparadís) – totes les edats.

(dansa) 12.30 h a la plaça del Rector Homs – totes les edats. Tub d’Assaig 7’70 (circ, performance) a les 12.30 h a l’escenari Vela (Parc de Vallparadís) – a partir de 3 anys.

(música) 12.45 h al Pla del Castell (Parc de Vallparadís) – totes les edats. Hop festival (batalla de danses urbanes) 13.30 h a l’escenari Vela (Parc de Vallparadís) – totes les edats.

(dansa) 13.30 h al Pla del Castell (Parc de Vallparadís) – totes les edats. Meritxell de Soto DJ (música) 14.30 h a l’escenari Vela (Parc de Vallparadís) – totes les edats.

(dansa, teatre) 17 h a l’Horta dels Frares (Parc de Vallparadís) – totes les edats. Antònia Vicens, Cecília Navarro, Marta Serra i Juma Barratxina (poesia) 17.15 h al Pla del Castell (Parc de Vallparadís) – a partir de 12 anys.

(teatre) 17 h i 18.15 h al Castell Cartoixa (Parc de Vallparadís) – a partir de 16 anys i amb reserva prèvia. Minyons de Terrassa (patrimoni cultural) 18.30 h a la plaça del Rector Homs – totes les edats.

(música) 18.30 h al Pla del Castell Edat (Parc de Vallparadís) – totes les edats. Vladivostok (música) 19.30 h al Pla del Castell Edat (Parc de Vallparadís) – totes les edats.

(teatre, performance) 20 h a l’Horta dels Frares (Parc de Vallparadís) – a partir de 10 anys. Ariox & Galgo Lento (música) 20.30 h a l’escenari Vela (Parc de Vallparadís) – totes les edats.

(música) 21.45 h a l’escenari Vela (Parc de Vallparadís) – totes les edats. 31 FAM (música) 23 h a l’escenari Vela (Parc de Vallparadís) – a partir de 15 anys.