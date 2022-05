El teatre, la millor assignatura per treballar l’autoestima dels alumnes

En el currículum educatiu, no hi ha cap assignatura tan completa que englobi l’expressió escrita, oral i corporal, el treball en equip, la llengua catalana, l’autoestima, la seguretat i que, a sobre, diverteixi i faci reflexionar. Però sí que hi ha una fórmula per posar-ho en pràctica, tal com fa l’institut Jonqueres. Una norantena d’alumnes de 3r d’ESO del centre educatiu, sota la direcció de cinc professors, fa mesos que treballen per crear una obra de teatre. Des de zero fins a la seva representació, que va arribar ahir, divendres, a l’Auditori del Casal Pere Quart.

“Els professors dirigim el projecte, però els demanem que siguin autònoms. S’han d’encarregar de tot, perquè l’obra és seva i l’han de defensar: trien els temes, fan els textos, escullen els personatges, les cançons…”, enumerava la docent de Llengua catalana, Júlia Lora, durant un assaig de l’obra.

Un dels objectius és que els alumnes agafin molta confiança en ells mateixos: “Cada any tenim sorpreses amb alguns alumnes tímids, que salten les barreres que no els deixen expressar-se”, comentava Lora.

“A molts els ha ajudat a saber que són capaços de posar-se davant d’un públic, parlar i veure que allò que expressen és important i interessa. Per un alumne de 14 o 15 anys, l’autoestima és molt important”, afegia.

Però no cal que tothom pugi a escenari, perquè hi ha rols per a tothom. Els alumnes poden ser actors, però també poden escollir ser tècnics de so i de llum, encarregar-se del vestuari, fer de tramoies, acomodadors, dissenyar els cartells… Fins i tot, corre per l’assaig un alumne que fa de fotògraf oficial per documentar-ho tot. “No hi ha millor mitjà que el teatre per entendre la importància del treball en grup. Si falla una peça, ho nota la resta”, reflexionava la docent. L’institut Jonqueres treballa des de fa quatre cursos el teatre amb les hores de català, música, arts plàstiques i educació física.

Respecte a la llengua, Lora comenta que en el centre hi ha molts alumnes nouvinguts que parlen molt poc en català. Fer una obra de teatre els demostra que són capaços d’expressar-se en llengua catalana perfectament.

Relacions tòxiques i homofòbia

En els espectacles que preparen aquest any els joves parlen de les relacions tòxiques de parella o de l’homofòbia. “Són temes d’actualitat, que vivim en el dia a dia. Els expressem i això ens ajuda a reflexionar-hi”, opina una de les alumnes, Maria Simon Trillo, que fa de presentadora i de tramoia.

Hi està d’acord Alejandro López, que a l’obra és l’Oliver: “És una manera diferent de reflexionar. A més, veig que tothom hi està molt aplicat i ens divertim”, apunta.

Per enganxar els alumnes, no fa falta gaire més. Però Lora els continua engrescant, tot fent broma: “A no ser que us feu pilots d’avions, el teatre és l’única feina en què us aplaudiran”.