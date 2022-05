Quatre erres per a un riu Ripoll viu i de tothom

[Per Raül Romeva, Vicesecretari general de Prospectiva d’ERC, i Gabriel Fernàndez, alcaldable i portaveu d’ERC]

El traçat urbà de Sabadell i la història del que ara és el cinquè municipi de Catalunya discorre a banda i banda del riu Ripoll: a totes dues. El curs d’aquest afluent del Besòs de nord a sud del terme municipal no és pas perifèria de la ciutat: n’és la columna vertebral. Al que ara és l’altra banda del Ripoll hi ha un jaciment amb restes del sisè mil·lenni abans de Crist o una vil·la romana de fa dos mil·lennis. Hi ha, actualment, envoltats de rodal, tres barris (Torre-romeu, el Poblenou i el Raval d’Amàlia), un gran polígon (Can Roqueta) i un gran parc periurbà (la Salut). Som riu.

Després de dècades de lluita, tornem a gaudir d’un Ripoll que no és perfecte, però que torna a assemblar-se al que havia estat, i aquí hem de reconèixer la feina del regidor republicà Josep Maria Civis. Dues dècades després de la seva tasca per recuperar el riu, hem de potenciar-lo com a veritable escut de defensa a escala local davant la crisi climàtica, i ho hem de fer amb la resta de municipis que travessa. El seu valor com a espai d’esport i de lleure –de salut física i mental– ha de ser compatible amb el foment de la biodiversitat; per tant, no pot ser l’espai d’activitats econòmiques de gran envergadura que no el respectin: no hi cap tot.

Proposem una gestió ambientalment responsable i un model urbanístic sostenible per a Sabadell, la nostra aportació al benestar present i futur de la nostra gent i de la nostra ciutat. Es tracta que el verd del riu entri a la ciutat: no ens podem permetre que el gris del ciment s’escampi pel riu.

El nostre full de ruta per al Ripoll està ben acotat: es tracta del Programa d’Actuacions 2025, elaborat pel Govern de Transformació 2015-2019. Aquest document estratègic, un fruit més de la intensa activitat d’aquell govern coherent i inequívocament d’esquerres i ecologista, planteja una segona gran actuació estratègica per transformar el riu, amb una agenda d’actuacions fins al 2025. El pla del Ripoll, amb accions per valor de 32 milions, és del tot vigent, però sembla que l’actual govern del PSC se’l creu poc o el té desat en un calaix. Quines en són les prioritats? Quatre erres:

1. Renaturalitzar. Fent més arranjaments a l’entorn practicable del riu, millorant més la qualitat de l’aigua, recuperant-ne la llera i eliminant-ne totes les infraestructures obsoletes.

2. Reduir i reconvertir del teixit industrial cap a indústries creatives i activitats formatives, lúdiques i del coneixement, recuperant el molí d’en Torrella com a enclavament central i nus d’activitats.

3. Reconstruir els fronts i les cornises per connectar els deu barris del riu i dotar-los de ponts, passeres i ascensors inclinats, trencant amb les barreres per als recorreguts a peu i en bicicleta.

4. Reorientar l’Oficina Tècnica del Ripoll com a un subjecte actiu i transversal per a la seva apropiació social fent-ne un veritable espai de relacions per a la corresponsabilitat entre el sector públic i el privat.

Dues grans infraestructures d’altres temps promogudes pels de sempre (PSC i CiU, ara Junts) amenacen el Ripoll: al nord, el Quart Cinturó, els 30 anys de lluita contra el qual celebrem demà diumenge amb una festa al bosc de Can Deu, on us esperem a tots; al sud, SurfCity, un projecte insostenible, desenvolupista , elitista, incoherent amb l’emergència climàtica i clarament incompatible amb un riu viu i de tothom. Quan els socialistes governen Sabadell, el rodal tremola, amb altres exemples com el zoo de Colobrers o Ca n’Alzina.

Els pròxims 12 mesos, ens juguem salvar el riu i la nostra qualitat de vida, i per això no descansem ni un sol minut per fer realitat l’únic canvi possible a la ciutat: un govern per a la majoria –per a la gent– liderat per Esquerra Republicana.

Nota de l’editor: El D.S. obre les pàgines a les opinions dels grups amb representació a l’Ajuntament, que es publiquen segons ordre d’arribada.