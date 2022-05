Els Ballesteros celebren la festa de la Cruz de Mayo

La Masia de Can Rull ha acollit la celebració de l’Agrupación Andaluza San Sebastián de los Ballesteros. El col·lectiu d’origen cordovès ha realitzat una romera, la benedicció de la creu, balls típics d’Andalusia i ho ha rematat amb un aperitiu. A més, aquest és un any especial per ells, ja que per fi han pogut celebrar els actes del seu 46è aniversari. Per repassar la seva trajectòria hem parlat amb el Joaquín Lesmes, president dels Ballesteros.

Aquest any és el vostre 46è aniversari i després de la Covid per fi podeu celebrar-ho sense restriccions:

Sí, l’any passat vam haver de fer la cerimònia de tres en tres tot molt curtet i amb molt poca assistència. Aquest any poder-ho fer com sempre és una satisfacció, ha vingut moltíssima gent, no ens ho esperàvem i estem molt contents. Val la pena treballar per tenir jornades així on la gent gaudeixi, això ens motiva a seguir.

D’on prové la tradició de la creu?

Abans no ho fèiem massa, però a partir del 2006 vam començar. Històricament, la tradició prové de Còrdova i Granada, precisament dos llocs on més va durar l’ocupació musulmana i és on més devoció hi ha. Actualment, a Andalusia molts barris tenen la seva creu, la beneeixen, canten i ballen. Aquí vam voler fer el mateix i a més ho acompanyem amb una missa.

Per les celebracions de l’aniversari tenia alguna activitat principal?

Durant l’any no hem parat. Hem publicat una revista, hem fet la romeria, això de la creu i aviat serà la festa major del barri. Però com a sorpresa rebrem la visita d’un autocar de San Sebastián de los Ballesteros, l’any passat vam anar-hi nosaltres i ara els toca a ells. Estaran tres dies aquí i farem un agermanament amb un monòlit.

Quin futur teniu com agrupació?

Doncs no ho sé. El principal problema és que no tenim relleu, els fills i nets ja no són nascuts a Andalusia i no ho viuen igual. Suposo que cada cop serem menys, l’única possibilitat és que es refundi d’una altra manera. Seria diferent, però com a mínim serviria per mantenir viva l’agrupació.

