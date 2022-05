La cursa Sabadell Corre pels Nens i Nenes aplega 3200 corredors

El Parc Taulí i els seus voltants s’han omplert aquest diumenge de solidaritat. I és que milers de corredors s’han reunit per participar en l’esdeveniment que enguany està enfocat en les cures pal·liatives infantils del Taulí. Davant el gran volum de participants l’organització ha establert dos torns de sortida, el primer pels infants amb mobilitat reduïda i les seves famílies i el segon pel públic general.

Després de dos anys sense cursa per la Covid-19 i amb la incertesa, a principis d’any, de si se celebraria arran dels rebrots hi havia ganes i nervis. Així ho ha explicat el Țoni Valverde, organitzador de l’esdeveniment: “Al gener no sabíem si la podríem fer, l’hospital tenia la necessitat i per sort amb treball i il·lusió amb final l’hem celebrat”.

Grans dades d’assistència

Segons l’organització a la cursa hi han participat 3200 corredors. Pel Toni aquestes dades són una gran notícia: “És una xifra que havia estat rècord en una cursa atlètica a Sabadell abans que nosaltres féssim aquesta cursa. Que en cinc edicions, quatre haguem passat aquest rècord demostra que la ciutat no falla”. També ha destacat que la consciència social del projecte i la cooperació de la gent fan que any rere any sigui un èxit: “Els nens que lluiten cada dia contra les malalties són els principals responsables d’aquest èxit”.

Enguany la cita ha comptat amb més de 150 voluntaris provinents de Ramar, l’IES Vallès i el Projecte Singular entre d’altres. “Els voluntaris són la clau, sense ells no seria possible”, ha afirmat el Toni. Amb aquesta edició, de la que més endavant notificaran els beneficis obtinguts, es busca finançar als mediadors d’infants amb malalties complexes, cròniques o terminals. “N’hi ha molts que arriben a les llars i tenen dificultats per comunicar-se amb les famílies. Per això volem finançar la contractació de personal que domini diferents idiomes, en situacions tan difícils com aquestes és important que professionals i famílies es puguin comunicar correctament”, ha comentat el Toni.

Activitats de la jornada

A més de la cursa l’esdeveniment ha comptat amb la presència de castellers, una barra solidària i un concert a càrrec del grup Miops.