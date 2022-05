L’Esplai La Trepa celebra el seu 45è aniversari

Un dels esplais més icònics de la ciutat està de celebració. I és que 45 anys, com els que celebra l’esplai La Trepa, no se celebren cada dia. Per això han realitzat una competició d’habilitats per equips coneguda com El Trepenc de Ferro a la plaça de Les Dones del Tèxtil. Com a altres activitats especials per celebrar l’ocasió han gravat un disc amb els seus himnes, un cap de setmana familiar, una animació infantil de Jaume Barri i una trobada amb altres esplais de la comarca.

“L’acte d’avui és de cloenda amb activitats durant tot el dia. Són diferents proves de competició entre infants i famílies”, ha explicat Jan Pol Tarruell, membre de l’esplai.

L’esplai La Trepa està vinculat a la parròquia de la Puríssima Concepció i l’Escola del Carme. Realitzen activitats els dissabtes tarda, colònies a l’estiu i excursions els caps de setmana. L’entitat compta amb 150 infants d’entre 7 a 17 anys i 28 monitors.

Els actes de celebració han acabat amb un Escenari Boig i un sopar de cloenda a l’Escola del Carme.