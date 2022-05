El barri de La Concòrdia recupera la seva festa major

A poc a poc les festes majors dels barris estan tornant a Sabadell i a La Concòrdia estan de celebració. La cita d’aquest any ha comptat amb diverses activitats com xerrades sobre la migració al barri, recital de poesia, cinema a la fresca, fira i concerts entre d’altres.

Per Frances Portalés, responsable de relacions institucionals de l’Associació de veïns de La Concòrdia, recuperar els actes ha estat una gran alegria i ha destacat la gran participació: “Ahir al sopar érem 400 persones, vam esgotar tiquets i hi ha gent que es va quedar sense. Pels nens hem hagut de tornar a reposar dibuixos per la demanda que hem tingut”. Portalés també ha afegit que: “Necessitàvem tornar a recuperar celebracions així”.

Pels més menuts també s’han organitzat activitats com tallers de pintura, manualitats i jocs infantils. Les famílies assistents ho han valorat molt positivament. “És important que tornin les festes majors per fer caliu entre els ciutadans” ha explicat en Jordi. Sobretot el que més s’ha destacat és que els infants puguin tornar a gaudir de celebracions com aquestes, “Estem molt contents per tornar a la normalitat, sobretot pels nens que són qui més ho gaudeix”, ha comentat la Mireia.

Després d’un cap de setmana ple d’actes la festa major de La Concòrdia conclourà amb una audició de Sardanes, a càrrec de la Cobla Nova del Vallès, i un concert d’Havaneres acompanyat de rom cremat.