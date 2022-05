El barri de Nostra Llar celebra la seva festa major

Els carrers de la Nostra Llar de Sant Oleguer s’han omplert d’activitats per celebrar la festa major del barri. Durant aquest últim cap de setmana de maig l’Associació de Veïns ha organitzat diferents activitats per petits i grans. Entre elles destaquen el ball de Bollywood, la xocolatada popular, les activitats infantils i la botifarrada i paellada per fer caliu.

Pel Paco, membre de la junta de l’Associació de Veïns, la festa d’enguany ha estat un èxit : “Actes com la xocolatada o la botifarrada han tingut molt bona assistència. També destaquem el taller per infants que ha estat molt ben valorat per les famílies, ja que costa trobar activitats per edats de 0 a 6 anys”.

Les celebracions han conclòs amb havaneres i el tradicional castell de focs.