Que el SurfCity ha generat un debat intens a Sabadell no és cap secret. Des de la presentació de la piscina d’onades el març passat, han aparegut detractors i partidaris del projecte. La política no n’ha quedat al marge, és més aviat al contrari: cal una majoria del ple municipal per poder tirar endavant la iniciativa.

El terreny on anirà la piscina de surf –al costat de la Bassa de Sant Oleguer– és de titularitat municipal. El Govern el vol cedir per un període de 40 anys a un grup inversor privat, a canvi que desenvolupi l’equipament i pagui un cànon municipal (41.700 euros anuals). La decisió es prendrà en el ple municipal del pròxim 7 de juny i ha de comptar amb una majoria simple, és a dir, més vots a favor que en contra.

En aquests moments, tots els ulls estan posats en el Govern municipal: el PSC defensa l’arribada d’aquesta inversió i vol posar totes les facilitats perquè avanci “garantint els criteris de sostenibilitat”, segons expliquen des del partit. Així i tot, la regidora no adscrita, l’expodemista Marta Morell, refusa posicionar-se abans del ple municipal. “No m’hi pronunciaré fins que arribi el ple”, afirma la regidora.

La indefinició de 7 dels 27 regidors posa en dubte en quin punt quedarà el projecte. Els socis preferents del Govern, Junts per Sabadell, habitualment voten a favor de les iniciatives del Govern, però refusen pronunciar-se ara per ara. “Estem realitzant unes negociacions molt intenses amb el Govern municipal sobre aquesta qüestió”, afirmen fonts del partit al Diari. Ciutadans té un posicionament similar al de Junts i també condiciona el seu sentit de vot a les converses amb l’executiu local.

Uns i altres coincideixen en els errors de comunicació del Govern en tot el procés: “S’ha creat un conflicte i és difícil recompondre el que s’ha trencat. S’hauria d’haver explicat millor a les entitats i als implicats”, sosté el portaveu de Cs, Adrián Hernández. Aquesta opinió l’expressava també Lluís Matas (Junts) en una entrevista recent amb el Diari: “Se’ns va presentar d’un dia per l’altre i ha faltat comunicació i interlocució”.

ERC i la Crida rebutgen el projecte

Els rebuigs ferms són d’ERC i la Crida. “Previsiblement, no hi votarem a favor. El Govern tampoc no ha fet cap esforç per conquerir el nostre vot”, asseguren fonts republicanes. El principal grup de l’oposició remarca que s’hi van oposar “des del primer dia” pel model de negoci i social i la falta d’un “encaix” ambiental. La Crida també s’ha mostrat contrària al SurfCity perquè considera que suposa la “privatització de l’espai públic” i no hi veuen “cap benefici”.