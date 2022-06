El 42è Premi BBVA Sant Joan de literatura catalana queda desert

El jurat de la 42a edició del Premi BBVA Sant Joan ha decidit no adjudicar el premi a cap dels 113 originals que aquest any optaven al guardó. La decisió del jurat es fonamenta en el dret de no adjudicar el premi si cap de les obres presentades no assoleix la qualitat mínima per ser publicada. Amb tot, el jurat reconeix els mèrits parcials d’algunes de les obres que han passat a la deliberació final.

Tot i superar per segon any consecutiu el rècord d’obres admeses, aquesta és la sisena ocasió en què el jurat deixa deserta la distinció al llarg dels seus 42 anys d’història. Amb anterioritat van quedar desertes les edicions dels anys 1987, 1991, 2002, 2007 i 2019. El guardó va ser creat per l’Obra Social de Caixa Sabadell al 1981, en un moment en què la literatura catalana vivia una empenta renovada pels nous temps històrics.

Entre les 113 obres rebudes a concurs enguany han predominat les novel·les (94), seguides de 9 reculls de narracions, 3 memòries i biografies, 3 dietaris, 2 llibres de viatge i 2 assajos. La procedència dels originals han estat: província de Barcelona (70), Lleida (8), Girona (7), Tarragona (7). Així mateix, 12 del País Valencià, 6 de les Illes Balears, 2 d’Andorra i 1 d’Alemanya. Actualment, el Premi està convocat i organitzat per la Fundació Antigues Caixes Catalanes i compta amb el suport de BBVA.

El seu objectiu és fomentar l’escriptura i la lectura en català. És un dels pocs de la seva categoria i dotació que admet obres de les diferents modalitats de prosa literària (novel·la, narració, relat de viatges, memòries, biografia, diari, etc.), inèdites i escrites originalment en llengua catalana, independentment de quina sigui la nacionalitat o residència de l’autor.

El jurat i la dotació

El jurat de la 42a edició del Premi BBVA Sant Joan de literatura catalana l’han format cinc membres de reconegut prestigi vinculats a l’àmbit de les lletres catalanes: Carme Riera, Najat El Hachmi, Valèria Gaillard, Francesc Serés i Roser Caminals, guanyadora de la darrera edició del Premi. Ha actuat com a secretari, sense vot, Joan Carles Sunyer, director de la Fundació 1859 Caixa Sabadell.

La dotació del premi és de 35.000 euros lliures d’impostos atorgats per la Fundació Antigues Caixes Catalanes, i a banda dels drets d’autor de l’edició comercial que hagués anat a càrrec d’Edicions 62 en cas d’haver-se adjudicat. Aquest fet fa que el Premi BBVA Sant Joan sigui un dels més ben dotats de les lletres catalanes.

Un premi independent amb 42 anys d’història

El 2022 el Premi BBVA Sant Joan ha arribat a la 42a edició. En els darrers anys la Fundació Antigues Caixes Catalanes convoca el premi, mantenint viva la finalitat que l’inspirà: fomentar l’escriptura i la lectura en català. Amb una composició evolutiva i sota el criteri de la continuïtat, el jurat del premi sempre ha estat format per persones de reconeguda solvència en el món de les lletres, i ha actuat amb un rigor que ha situat en primer terme la qualitat literària i la varietat de registres.

El palmarès del guardó, des de la seva creació, és una prova del paper que ha jugat en la literatura catalana moderna i de la seva influència en la projecció d’autors que, en alguns casos amb una trajectòria incipient, han vist consolidada la seva posició a través del premi. Entre els darrers guanyadors del Premi, podem trobar noms com: Roser Caminals (darrera guardonada amb l’obra Garbo Parla), Albert Forns, Gemma Lienas, Rafael Vallbona, Carme Riera, Najat El Hachmi, Baltasar Porcel, Jordi Coca, Joan Barril, Andreu Martín, Ada Castells o Melcior Comes, entre d’altres.