Somnis i amors frustrats, a l’adaptació de ‘La gavina’ a la Quartera

Txékhov, La gavina. D. Torné, S. Ricart, M. Solé, M. Martínez, P. Carpena, M. Tricuera, E. López, M. Vidal, P. Muñoz i X Gorina. Albert Gonzàlez, direcció d’escena. Sala la Quartera // 29 de maig de 2022.

La reconversió de naus industrial en espais que programen teatre i arts escèniques permeten una activitat cultural diversa i que acull petites produccions que van des del teatre alternatiu i contemporani fins al gran aparador de la lírica i el jazz. Es tracta d’un ecosistema on, per poc que s’hi busqui, sempre ofereix alguna proposta de petit format ben treballada, oberta al debat amb el present i de pressupost migradíssim. En aquesta línia la Sala La Quartera acostuma a ser garantia d’una aposta teatral interessant que també s’atansa a grans clàssics com La gavina de Txékhov, que La companyia alGalliner ha presentat les darreres setmanes i fins al proper 5 de juny.

En traducció de Raquel Ribó i escenografia de Francesc Bonsfills, el muntatge és àgil, entenedor i auster en mitjans i atrezzo. Però suficient per apuntalar el marc escènic dominat pel blanc i el negre –sobretot en el vestuari-, on els personatges es desenvolupen amb un to no exempt de candidesa; i mostren la rebel·lia i certa desorientació vital, fent-los humanament comprensibles a través dels seus somnis frustrats, ambicions impossibles, il·lusions perdudes, xocs generacionals i amors no correspostos desenvolupats en un clima intimista alhora que melodramàtic, a la manera de tarda de conversa al saló d’una casa d’estiueig.

En aquest sentit, la direcció d’actors d’Albert Gonzàlez posa en relleu el ventall emocional amb canvis d’actitud explícits, sense abús d’histrionisme i un bon resultat del conjunt format pels sabadellencs Diana Torné, Santi Ricart, Marc Solé, Montse Martínez, Pep Carpena, Marta Tricuera, Enric López, Montse Vidal, Pep Muñoz i Xajo Gorina.

A més, l’obra focalitza puntualment temes com la crisi de la literatura i el teatre, uns temes que formen part del subtext de Txékhov. Es materialitzen en idees suggestives com a l’escena de teatre dins el teatre en la representació truncada de l’obra de Konstantin, convertida en un simulacre de la relació eròtica frustrada entre ell i Nina, en una mena de perfomance de dansa contemporània, recitat en rus –traducció projectada en català– i dutxa inclosa. Precisament ells dos són els únics que actuen descalços en una metàfora del seu caràcter realista, malgrat que l’assoliment dels seus somnis i vocació els dugui a la tragèdia i l’autodestrucció.