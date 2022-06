Sabadell perd la subvenció per construir el carril bici que connecti amb Terrassa

L’Ajuntament de Sabadell ha renunciat a la subvenció de la Generalitat per construir el carril bici fins a Terrassa. Es tracta de 254.000 euros atorgats pel Departament de Territori i Sostenibilitat que no es podran aprofitar perquè l’empresa que havia de fer les obres “ha renunciat a executar-les”, segons fonts municipals. En plena crisi per l’augment del cost dels materials, tampoc s’ha aconseguit que cap altra companyia que havia licitat per fer els treballs els hagi volgut fer. Des del consistori subratllen que la intenció és mantenir el projecte, però s’intentarà finançar-lo amb els fons europeus Next Generation.

Amb aquesta ja són almenys cinc obres que el consistori no pot adjudicar en els últims mesos o es troba que l’empresa adjudicatària hi renuncia, ja que el mateix va passar amb el Portal Sud, l’antiga escola Riu-sec a la plaça de Jean Piaget, el Jardí del Sud i el centre d’interpretació de Can Gambús. La subvenció cobria el 50% del cost (508.000 euros) de construir un carril bici per la ronda de Jean Monnet i l’N-150 que arribés al complex dels Mossos d’Esquadra, on enllaçaria amb el tram que també té previst construir la ciutat de Terrassa. Amb aquest contratemps, les obres difícilment acabaran a finals del 2023 com estava previst.