​La Crida reclama “condicions dignes” per al personal de neteja i obre la porta a la municipalització

La Crida per Sabadell durà al ple ordinari de juny, previst per celebrar-se el proper dia 7, que s’estableixin “condicions dignes” per al personal de neteja d’equipaments escolars i esportius -duu a terme Òptima Facility Services- i ha obert la porta perquè aquest servei es municipalitzi, tal com ha explicat el regidor de la formació, Lluís Perarnau. Una proposta que arriba en el tram final de la concessió, després de dues pròrrogues.

Perarnau ha justificat la presentació per “equiparar: a igual feina, mateix sou”, és a dir, uniformar, a més dels salaris també “la jornada laboral” de l’àmbit municipal amb el servei externalitzat. En aquest sentit, ha alertat que el “80% de la plantilla té contractes parcials” i que, fins i tot, hi ha casos de persones per sota de les 20 hores setmanals. Per això, a la moció s’ha fixat “un mínim” d’aquesta vintena d’hores.

Ha apuntat que condueix cap a una “situació de precarietat” d’aquests treballadors i que “si no hi ha d’altres ingressos a la família estarien en situacions de pobresa”. Ha recordat que el juny de 2017, en el consell d’alcaldes del Consell Comarcal del Vallès Occidental, es va aprovar que els serveis que es prestessin als ajuntaments es marquessin clàusules de “com a mínim 15.000 bruts a l’any”.

Ha admès que durant el mandat que van governar -entre 2015 i 2019- “no vam tenir prou suport” per impulsar la municipalització de la neteja d’aquests equipaments i, a més, l’estudi preceptiu que van elaborar “indicava que era més eficient externalitzar”, però ho ha atribuït “a la taula salarial” i “no contempla el benefici per al personal”, ha finalitzat. Ara, tal com recull el text, s’ha reclamat elaborar una altra anàlisi abans de tramitar una nova concessió.