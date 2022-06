La Creu Alta celebra el seu 250è aniversari

El barri de La Creu Alta és un dels més antics de la ciutat. Així ho demostra la celebració del seu 250è aniversari. Qualsevol ciutadà de Sabadell sap on es troba, coneix els seus espais principals i alguns també el sobrenom dels seus veïns: Tallarets. El que no coneix tothom són els orígens del barri, per això i per acompanyar la celebració d’una fita tan especial l’Associació de Veïns ha organitzat un espectacle i un concert al Teatre Sant Vicenç.

“L’obra va ser un encàrrec de l’Associació de Veïns per commemorar l’aniversari i hem volgut recrear episodis històrics de la vida del barri afegint alguns elements de fantasia. Consta de dues escenes, la primera de la construcció de la primera casa i la segona en el moment de l’annexió”, ha explicat un dels directors de l’espectacle i president del Centre Sant Vicenç, Jaume Pons. Pons també ha comentat la seva coautoria de l’obra juntament amb Manel Camps i l’estil que han aportat a l’actuació, “també li hem donat un toc de fantasia amb un diàleg entre els follets que segons la llegenda van construir la primera casa de La Creu Alta. Estem molt contents d’haver participat, al ser del barri ens feia molta il·lusió”.

Orgull tallaret

L’espectacle ha estat molt ben rebut per part d’un públic que ha omplert totes les butaques del Sant Vicenç. “Ha estat molt emocionant, sempre és bo conèixer la història”, ha opinat el Santi. “És el barri on hem nascut i crescut, ens fa il·lusió saber que fan tants anys que existeix”, comentava la Maria. D’altres com la Pilar n’han destacat el punt intergeneracional, “que diferents generacions puguem recordar i conèixer la nostra història és positiu”.

L’obra, composta per dos actes, recrea els episodis de la història del barri i com va passar de ser terrenys de la Parròquia de Jonqueres i el terme de Sant Pere de Terrassa a un barri de Sabadell. La celebració també ha anat acompanyada de cant d’havaneres a càrrec del Cor de Cors amb una de molt especial, “Orgull Tallaret”, en honor al barri i composta per Toni Ten amb lletra de Lluís Sobirana. La cita ha acabat amb un vermut popular al bar del teatre.