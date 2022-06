Junts manté reunions amb el Govern pel SurfCity

Albert Hernàndez / Marc Parayre

Junts per Sabadell manté reunions setmanals amb el Govern municipal sobre el SurfCity. Així ho assegura el portaveu de la formació independentista a l’Ajuntament de Sabadell, Lluís Matas, qui, a més, considera que l’executiu ha pres una bona decisió en endarrerir la votació en el ple municipal sobre el projecte de la piscina d’onades a Sant Oleguer.

“El Govern vol tenir més informes i dades abans de debatre el projecte amb la resta de grups municipals. Això ens dona temps per aprofundir més en el tema, debatre i buscar consensos. Volem que la llista dels ‘Sí’ sigui cada cop més àmplia i que els grups que votin ‘no’ ho facin d’acord amb paràmetres tècnics i no de postureig polític”, assenyala Matas.

Suport als jutges de pau

D’altra banda, Junts per Sabadell presenta una moció al proper ple municipal del dia 7 de juny de suport als jutges de pau. Des del grup municipal asseguren que el “jutge de pau és una persona propera, que coneix allò quotidià del seu municipi i dels veïns, i que actua sobretot en la mediació”. El portaveu i alcaldable de Junts per Sabadell, Lluís Matas, considera el següent: “Si se suprimeix aquesta figura, hi perdrem molt. Allunyarem la justícia de la ciutadania, farem un trist servei a la percepció de la justícia de proximitat en benefici dels veïns i augmentarem la conflictivitat en els jutjats”.

Els jutges de pau són òrgans unipersonals amb jurisdicció al terme municipal i es troben en aquells municipis on no hi ha jutjat de primera instància i d’instrucció. “La seva supressió es contempla a la llei d’eficiència organitzativa del Servei Públic de Justícia, amb un termini d’esmenes al text finalitza el 20 de juny”, assenyala el portaveu de Junts, qui lamenta que si aquesta supressió s’aplica, “no vindrà acompanyada dels recursos per posar-ho en marxa”. “Ens podrem trobar que hàgim de suprimir una figura i no tinguem els recursos per implementar-ne una altra”, afegeix.