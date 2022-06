Nani Valero (Crida per Sabadell): “No som els del ‘no’ a tot. És un mantra intencionat”

Arriba somrient i amb la seva bici de color lila. Ecologista i feminista, Nani Valero (1969) ha passat a la primera línia de la política sabadellenca i serà l’alcaldable de la Crida a les properes eleccions municipals. No és nova, però tampoc veterana: el 2019 va ser la número 2 de Maties Serracant, i quan aquest va deixar de ser regidor, va passar a ser-ne la portaveu. El Diari l’entrevista en solitari, sense cap altre regidor, trencant la dinàmica d’un partit que rebutja els personalismes. El seu gran objectiu és motivar un canvi i fer que el PSC perdi l’alcaldia.

Ja és oficial: encapçalarà la llista de la Crida a les eleccions municipals del 2023. Com ho rep i quines expectatives té?

Estic molt orgullosa i contenta. Quan hi ha un equip, algú s’hi ha de posar davant, i ho faig amb l’Anna Lara i amb molts més. Som un grup que representa tots els barris i que és capaç de generar la visió del Sabadell rebel, el de les lluites històriques. La ciutat que no es conforma i va més enllà.

Han fet públics els primers vuit noms de la llista. Pels perfils que hi ha, sembla que volen potenciar-se més enllà del Centre, la Creu Alta i Gràcia, on treuen millors resultats.

Ens sentim encasellats. Se’ns ha posat l’etiqueta que som els del Centre i els de Gràcia, els del ‘no’ a tot… Tot són mantres intencionats. Nosaltres som la gent de tota la ciutat: l’Alan és del sud, el Carlos és de Campoamor, també hi ha persones de la Roureda, de la Creu Alta i d’altres que vivim a Can Puiggener.

Marta Farrés ja fa tres anys que és a l’alcaldia i vostès fa tres anys que són a l’oposició. Quina valoració fa del Govern del PSC?

Diuen que agafen el rumb i no saben on van. Tot el que està passant a la ciutat, com els camins escolars i les pacificacions, són accions que vam impulsar en el govern de transformació (2015-2019). Mentre no fan les obres que portaven en campanya –la comissaria del Nord i l’escola bressol de la Concòrdia–, es van traient projectes de la màniga, i es fan fotos per tapar la seva incompetència. Per no parlar dels plans que van deixar fets, com el d’Habitatge, el del Ripoll i de l’Arbrat, que se’ls han carregat d’un plumall.

Estan fent dues promocions d’habitatge públic i plantant arbrat.

Tots hem vist el comptador en verd a Fira Sabadell, però recomanaria posar-ne un de vermell amb tots els arbres que estan tallant. Vagi al barri de Torreguitart a veure què ha passat amb una quarantena d’arbres, o a Concha Espina que ara sembla un sequer. Ho fan amb l’arbrat i amb tota la resta: no tenen en compte la ciutadania, li menteixen i la infantilitzen.

Amb què més ho percep?

El SurfCity amb qui s’ha parlat? Per què s’ha amagat aquesta informació tant de temps? El Govern ho sabia des del juliol del 2021 i no ho van fer públic fins fa dos mesos. L’Ajuntament triga 200 dies a respondre una petició d’un veí de Sabadell i en canvi posa una catifa vermella a un grup inversor que no és de la ciutat i que tampoc la beneficia. Aquesta proposta és un bolet… Ara volen fer un parc d’oci al riu! Això s’ha preguntat a algú?

Està molt bé criticar, però no veig els seus arguments per rebutjar el projecte, ni tampoc plantegen una alternativa.

Quan vam estar al govern municipal, vam consensuar un Pla per al Parc Fluvial del Ripoll amb entitats que s’ha llençat a les escombraries. Vam deixar un full de ruta amb 18 actuacions que no era cosa de la Crida, era de tota la ciutat. El riu és un espai únic, cal renaturalitzar-lo, sostenible i menys consumista. Ha de ser accessible als veïns i ha de connectar els barris, i no pot servir perquè vingui gent, passi el dia i el deixi fet una merda.

Del pla que em comenta (2018) no hi ha res executat. I el cost de dur-lo a terme era de 34 milions d’euros. Com es paga?

Estava programat fins al 2025 perquè no fos un esforç de cop en un any, i nosaltres ja vam iniciar els concursos per a les hortes i vam arranjar el Torrent dels Colobrers.

I en concret, en el terreny què proposen fer?

Que ho preguntin a les entitats. El que no podem fer és dir ‘com no tenim cap altra proposta i hem de fer que passin coses’, doncs ho tirem endavant. En aquell entorn i al seu voltant hi ha 144 espècies d’ocells diferents, i s’ho volen carregar.

Parlem d’habitatge. El Govern distingeix entre les ocupacions per necessitat i les conflictives. Què en pensen?

L’habitatge és una necessitat i és una obligació dels governs donar-hi resposta. No té més. L’Ajuntament pot fer més en termes de lloguer social, amb noves promocions, o es podrien aprofitar els 64 pisos de l’antiga Caserna de la Guàrdia Civil… El Govern no ha gastat els 10 milions d’euros que vam deixar per destinar a tempteig i retracte en el mandat passat. Aleshores, què? Ens queixem de les ocupacions i les volem penalitzar?

En termes polítics, fa un any van plantejar fer un Govern alternatiu a Sabadell. El temps s’ha acabat, falta menys d’un any per a les eleccions i la llei diu que no es pot canviar d’alcalde.

Ho vam treballar, i ens vam arremangar com vam fer després de les eleccions del 2015 i del 2019. No pararem d’insistir que som una alternativa de govern, d’esquerres i transformadora, i volem formar part d’un canvi.

I en els acords futurs què ha de pesar més: el model de ciutat o el Procés?

Tot el que conflueixi en la ciutat de Sabadell, perquè som l’única formació política municipalista de la ciutat. No tenim corsés i no ens pesen les condicions de Barcelona o de Madrid, mentre que altres volen mantenir-se en un estatus de poder, o volen configurar una corona metropolitana afí al seu partit…

En el cas de Junts, estan molt allunyats en termes de model de ciutat.

Hem arribat a acords puntuals amb tothom, també amb el PSC. Nosaltres només posem vetos a l’extrema dreta. Som ecologistes, feministes i antifeixistes… en això podem coincidir, no?

Parlant de vetos, Lluís Matas, alcaldable de Junts, va vetar la Crida i un partit d’ultradreta.

Jo tinc molt clar què és l’extrema dreta i què és un partit d’esquerres i transformador com la Crida. Posar-ho tot en el mateix sac és un error garrafal.

Quin és el seu objectiu principal de cara a l’any que queda abans de les eleccions?

Volem superar el nivell d’obstruccionisme del Govern municipal. Exigirem la màxima transparència i demanar tota la informació possible per posar-la a l’abast dels veïns, i que siguin aquests els que jutgin. Volem tenir el màxim de coneixement sobre les renúncies de l’Ajuntament a subvencions europees o de la Generalitat, com el carril bici de Sabadell a Terrassa. Com ens podem permetre el luxe de perdre un quart de milió d’euros? Ens diran que és la llei de contractació o la inflació, però són excuses. És la incompetència.

Com a alternativa, quins seran els seus eixos com a formació de cara a les eleccions?

Volem recuperar el Mercat de Campoamor, la biblioteca del districte cinquè, fer l’escola bressol de la Concòrdia i ens posarem fins al fons en els espais per a joves als barris, especialment a Can Llong i al sud. I volem insistir en la pacificació. El pàrquing del Passeig que planteja el Govern municipal és zero valent, nosaltres creiem que cal anar en una altra direcció i reduir el trànsit rodat de tots els barris, no només del Centre.

Fotografies: Victòria Rovira