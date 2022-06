El retorn de la “festa major petita”

Dins el calendari de festes majors dels barris tot sabadellenc en té una de ben marcada. És la festa major de La Creu Alta, una de les més populars arreu de la ciutat. Enguany, després de dos anys marcats per la pandèmia de la Covid-19, tot el barri estava més que preparat perquè fos una celebració memorable. I així ho ha estat, amb activitats tan típiques com les de sempre així com d’algunes carregades de novetat. És el cas del correfoc infernal, les proves de Llamps i Trons o la Sound System que han fet vibrar als petits i grans del barri.

La gran festa major

Arreu del barri eren molts els que esperaven la festa amb candeletes. El temps robat per la pandèmia s’havia de recuperar i tots els organitzadors de la festa han donat el millor de si. “Per fi hem recuperat la festa major amb més de 100 activitats i malgrat que hi ha hagut el pont hi ha hagut una gran participació en tots els actes. Estem sorpresos i contents, per sort no ha plogut”, ha afirmat el president de l’Associació de Veïns de La Creu Alta, Ruben Cantó. Cantó també ha comentat la gran presència de públic, “A la ruta històrica de normal venen 5 persones i aquest any hem estat 25, a la bicicletada érem més de 200 participants”. A més, Cantó també ha destacat la doble celebració que ha viscut el barri, “Estem encara celebrant el 250è aniversari de la construcció de les primeres cases i també és el 125è aniversari de la Festa per la segona Pasqua”.

Any Llamp

La tradicional competició organitzada per la coordinadora jove del barri, Llamps i Trons ha tingut enguany un desenllaç favorable als grocs. Després de dies frenètics de proves els Llamps s’han imposat per 1100 a 900 en un resultat molt ajustat. La representant dels trons, Ivet Fochs, ha destacat la recuperació d’activitats, “Hem pogut recuperar activitats que per la pandèmia no vam poder fer, estem molt contentes que la festa hagi tornat al carrer”. La representant dels llamps, Judit Velasco, ha explicat algunes de les novetats d’enguany, “hem afegit noves activitats com la Sound System a la plaça Lluís Sobirana”.

La festa, que ha aplegat a petits i grans, ha fet vibrar el barri amb activitats com la tradicional cursa de carretons o els concerts, on han destacat les actuacions de Cronopios, Bounce Twice o Natura entre d’altres. Segons l’organització ja han començat a treballar perquè la propera celebració sigui encara més espectacular.

