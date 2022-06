FOTOS: Així serà la cruïlla de la Rambla amb la Gran Via

La cruïlla de la Rambla amb la Gran Via es convertirà en un espai més accessible i naturalitzat en els pròxims mesos. La Junta de Govern Local ha tret a licitació aquest dimarts el projecte d’obres amb un pressupost de 300.000 euros.

El projecte preveu eixamplar les voreres d’aquesta cruïlla, amb més espai per als vianants, jardineres i arbres i mobiliari urbà format per bancs per seure. Els passos de vianants també seran elevats per incrementar la seguretat dels vianants amb la reducció de velocitat dels vehicles.

La previsió és que les obres puguin començar a finals d’any, un cop hagin estat adjudicades, i durin al voltant de sis mesos, de manera que estiguin enllestides a mitjans de 2023.

Aquesta reforma forma part del conjunt de projectes que gestiona l’Oficina Gran Via – Ripoll del consistori, liderada per Junts per Sabadell, i es preveu finançar-la amb els fons europeus Next Generation.