Sabadell es posiciona en contra de les ocupacions il·legals

El ple del mes de juny a l’Ajuntament de Sabadell, celebrat aquest dimarts, ha aprovat la moció del PSC contra l’ocupació il·legal d’habitatges, amb els vots a favor dels socialistes, Junts i Ciutadans, i l’abstenció de la regidora no adscrita, Marta Morell. En contra, s’han posicionat ERC i la Crida per Sabadell. Un tema que ha dividit per “l’estigmatització” i per ser “una realitat als barris”, han defensat uns i altres.

El regidor d’Acció Social, Eloi Cortés, ha volgut deixar clar que “en cap cas es fa referència a les ocupacions socials o accions de la PAHC” i que, tot i ser una situació del municipi, és una proposta que “beu, i del treball, de l’Arc Metropolità”. Cortés ha posat xifres, detallant que en aquest mandat la Policia Municipal ha aturat 129 intents d’ocupació i que el text també ha reclamat modificacions legislatives per diferenciar tipologies “quan hi ha una finalitat de lucre” i ha deixat clar que “no condiciona el color polític” del govern espanyol per presentar aquesta moció.

Cortés també ha apuntat a la “mobilització del parc d’habitatge de grans tenidors”, així com “la cessió de la Sareb” als ajuntaments. En aquesta línia ha recordat que s’ha passat de 207 a 231 pisos d’emergència social i a un centenar d’habitatges adquirits des de 2019. Els líders tant de Junts, Lluís Matas, com de Cs, Adrián Hernández, han coincidit en el fre que suposa l’Estat. Matas ha dit que “ni fa ni deixa fer”, perquè el Tribunal Constitucional tomba regulacions com la llei antidesnonaments. Hernández, per la seva part, ha afirmat que “la debilitat” de la proposta és que la presenta el PSC, ja que al Congrés ha votat en contra de mesures de la formació taronja en aquesta matèria.

Així mateix, ha indicat els efectes que produeixen les ocupacions com “l’activitat delictiva” que han de patir els veïns i que “els fan la vida impossible i degraden els barris”. Ha rematat, “qui digui el contrari menteix, perquè no m’ha vingut cap persona per dir-me que té un veí ocupa que és majo“. La regidora de la Crida per Sabadell, Anna Lara, ha carregat contra el text per “estigmatitzar a la gent que no té una altra sortida” i ho ha vinculat, “de la mateixa manera, que hi ha un propietari que comet delictes”.