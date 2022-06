Medievàlia torna aquest cap de setmana amb les lluites com a principal reclam

Medievàlia torna aquest cap de setmana (10, 11 i 12 de juny) a Sabadell amb les lluites d’exhibició com a principal reclam. La fira, el mercat de productes i la mostra d’oficis s’instal·laran els voltants del Mercat Central, en concret als carrers de l’Escola Industrial, En Font, Sant Quirze, així com les places de Marquilles i del Gas. Enguany, l’esdeveniment comptarà amb prop d’una setantena de parades i disposarà d’un ampli programa d’activitats amb espectacles de l’edat mitjana.

A més, per commemorar la 25 edició de Medievàlia, el dissabte a les 11 hores s’encendrà una torxa i es farà un passeig inaugural per la fira. També es podrà veure al llarg del cap de setmana el treball de diferents oficis a través dels seus gremis. El dels paraires serà el principal protagonista, ja que mostrarà el procés complet des de la llana al producte tèxtil final, tot i que també hi haurà el gremi dels ferrers i dels fusters.

D’altra banda, els organitzadors han assegurat aquest dimecres durant l’acte de presentació de Medievàlia que la seva intenció és que la fira tingui un vessant més cultural i lúdica, i no tan comercial. “Volem donar a conèixer com era Sabadell a l’edat mitjana i què s’hi feia de la manera més atractiva possible. La 25a edició de la festa és un orgull per a nosaltres”, ha explicat el president d’Amics de Medievàlia Sabadell, Joan Mitjans.

“Ens agrada explicar el passat”

Per la seva banda, el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, ha celebrat que Medièvalia es pugui dur a terme per 25a vegada. “La fira exporta la imatge de Sabadell per tot el país i reivindica el passat medieval que tenia la ciutat. Medievàlia permet explicar el passat a les noves generacions. Això ens agrada”, ha apuntat.

El regidor de Junts per Sabadell, Lluís Matas, ha reivindicat que Medievàlia és un esdeveniment que ajuda a Sabadell a tenir un “turisme de qualitat”. “Des del programa de Projecció i Turisme apostem perquè la ciutat disposi d’un tipus de turisme cultural, esportiu i empresarial”, ha afegit.