Sabadell inicia una prova pilot a sis escoles contra el malbaratament alimentari

Les escoles La Romànica, Mas Boadella, Can Llong, Pau Casals, Mare de Déu de la Salut i Vedruna-Immaculada seran els primers centres educatius de la ciutat que s’adhereixen al projecte Recooperem. Una iniciativa contra el malbaratament alimentari, liderada pel Consell Comarcal del Vallès Occidental, l’ajuntament de Sabadell i la comunitat educativa, amb el suport de les diverses empreses de càtering dels centres educatius. L’objectiu serà iniciar el curs 2022-2023 amb el projecte consolidat i estendre’l a més centres educatius, sempre que les possibilitats estructurals i logístiques puguin permetre ampliar la xarxa d’escoles adherides.

El projecte, presentat aquest dimecres a l’escola Mas Boadella, i que ha comptat amb la presència del president del Consell Comarcal del Vallès Occidental i alcalde de Castellar del Vallès, Ignasi Giménez; el regidor d’Educació de l’Ajuntament, Manuel Robles; el regidor d’Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés, el director del centre educatiu Mas Boadella, Francisco Javier Bonilla; el president del Rebost solidari, Santiago Fuentemilla, i el director de la Fundació Eveho Ferran Rodríguez, té un triple vessant: social –permet fer arribar àpats cuinats a famílies vulnerables, sempre segons el criteri dels Serveis Socials municipals–, ambiental –s’evita el malbaratament alimentari i es redueix la petjada climàtica, i pedagògica –conscienciar als nens i nenes de la importància de no llençar el menjar a les escombraries.

“És un projecte totalment exitós, que arrela al territori i al municipi. Evitem el malbaratament al mateix temps que oferim oportunitats a persones que ho necessiten”, ha expressat Ignasi Giménez, mentre ha assegurat que “Sabadell té molt potencial i el que se sumi al Recooperem és un salt qualitatiu i quantitatiu del projecte”. Segons dades del mateix Consell, fins a finals del 2021 s’han recuperat i redistribuït més de 52.000 menjars cuinats, arribant a més de 3.000 famílies vulnerables i evitant generar més de 20.000 quilos de residus orgànics i evitant, per tant, la seva petjada climàtica. En aquest sentit, s’ha manifestat Manolo Robles qui ha assegurat que “avui és un dia molt important per a Sabadell i les escoles que hi participen. No podia ser que Sabadell estigués d’esquena a aquest tipus de projectes. És un model d’èxit que té dues premisses molt clares: donar una segona vida als aliments i evitar l’abocament de residus”.

Bicicleta elèctrica

A les cuines de les escoles és on es porta a terme el procés d’aprofitament de tot aquell menjar sobrant que no s’ha arribat a servir als alumnes dels centres educatius. Mitjançant unes carmanyoles individuals, aquests àpats es congelen, i mantenint en tot moment la seva traçabilitat, són enviats al Rebost Solidari, on es disposa dels congeladors adequats per a la seva conservació. El transport d’aquests àpats es fa a través d’una bicicleta elèctrica –adquirida a un preu reduït a l’empresa sabadellenca Escapa– conduïda per joves, de la Fundació Eveho, que mentre busquen reinserir-se al mercat laboral, col·laboren de manera desinteressada i altruista en aquest projecte: “A Sabadell fem un pas més amb la triangulació amb el tercer sector. Lliguem una necessitat d’aliments, amb àpats no consumits i la inserció laboral per a joves a través d’Ehevo. Per tant, celebrem aquesta iniciativa i estem segurs que serà molt profitosa”, ha celebrat el regidor d’Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés.

Per la seva part, el director de la Fundació Eveho, Ferran Rodríguez ha explicat que “fa menys d’un any que hem creat els itineraris d’oportunitats per a joves que recullen ferralla al carrer. Estan motivats i amb ganes d’emancipar-se de forma ràpida i efectiva. Mentre es resolen els processos de documentació per poder ser contractats, vam veure que podien fer voluntariat més enllà de la seva formació”.

Vuit anys fent camí

El projecte Recooperem que, neix el 2014, tot i que entra en funcionament el 2015, veu la llum fruit del treball realitzat pels equips d’atenció social bàsica dels municipis de la comarca. Es va constatar un increment important de situacions de pobresa energètica i pobresa alimentària, amb la necessitat de dur a terme derivacions als bancs d’aliments locals. Fins al dia d’avui es realitza en 12 municipis de la comarca i compta amb la implicació de més de 46 escoles, 16 empreses de restauració o hostaleria i 12 entitats socials: “Quan l’administració es posa a fer coses en l’àmbit solidari no es pot deixar passar l’oportunitat i les entitats del tercer sector ens hi hem d’enganxar”, va assegurar Ferran Rodríguez.