Veïns de Campoamor (Sabadell): “Ens fa por que ens atraquin quan anem al caixer”

Innoven i perfeccionen les seves tècniques. Observen la potencial víctima, i estudien el quin és el moment ideal per abordar-la. El modus operandi dels lladres és aparentment inofensiu: una abraçada inesperada, la tècnica d’oferir ajuda a una persona gran o un furt sigil·lós. Davant d’una realitat que es repeteix any rere any, els Mossos d’Esquadra de Sabadell van organitzar dimarts una jornada a Campoamor amb consells de seguretat orientats a la gent gran i preparen un dispositiu especial per aquest mes: “A l’hivern i a l’estiu, amb la paga doble de la pensió, els lladres aprofiten per abordar la gent gran en sortir dels caixers. I nosaltres organitzem dispositius preventius per detectar aquests delictes”, van expressar durant la jornada fonts dels Mossos.

Segons les dades delinqüencials de Mossos, s’han produït 983 furts i robatoris amb violència en el que va d’any a Sabadell i els seus entorns. Efectivament, són més habituals els furts –extracció de diners o productes sense atracar la víctima– que el robatori amb enfrontament directe. “Volen passar desapercebuts”, expliquen els Mossos. Fins al mes de març, s’han registrat 863 furts i 120 robatoris amb violència o intimidació. No són dades segmentades per edats o context i engloben també robatoris a establiments comercials, entre d’altres.

Així i tot, la gent gran se sent més vulnerable: “A la majoria dels que som aquí ens han intentat robar. Ens veuen víctimes fàcils” , expressa la Maria B., una de les persones que van assistir a la jornada. Hi coincideix una de les organitzadores de l’acte i veïna del barri, Montse Muniente, i Luis Navas, també veí de Campoamor. “Hi ha alerta general, no només pels robatoris que hi ha a tot arreu, sinó per la venda de drogues i el vandalisme”, apunta Navas.

Precaució com a bandera

Hi ha diverses tècniques que la policia catalana té detectades. La taca és una pràctica força habitual, i consisteix en el fet que un individu taca una persona amb algun producte i una segona ofereix la seva ajuda i acaba per sostreure-li els diners. O el teletubbie, que es tracta d’una abraçada o una mostra d’afecte inesperat on el lladre aprofita per robar a la víctima. També existeixen d’altres més tradicionals, com el cadenazo o furts en espais amb una certa aglomeració.

En aquest sentit, els Mossos aconsellen evitar treure una gran quantitat de diners de cop, guardar els bitllets a diverses zones difícils d’accedir i anar acompanyats d’un familiar o amistats. “Si algú se’ns apropa, distància de seguretat. Hem de desconfiar sempre”, destaca la policia catalana, que sosté que cal posar-li les coses difícils al lladre i, en cas de ser víctimes d’un robatori, “fixar-s’hi molt bé en la seva cara per ajudar a identificar-lo”.