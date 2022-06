Festival Observa: és el torn de Joan Dausà, Don Patricio i del tribut a Queen

El festival Observa arriba a l’equador aquest dijous encara amb el regust eufòric del cap de setmana passat, per les actuacions de The Tyets i Els Catarres. Però les quatre actuacions d’aquesta setmana provaran de no treure el peu de l’accelerador per mantenir el ritme ben amunt.

Si la inauguració del festival va homenatjar ABBA, aquest dijous torna una sessió per a nostàlgics a l’amfiteatre del parc de Catalunya. Hi actuarà a les 20 h Play The Game Tribut a Queen. Serà un concert de dues hores per reviure els himnes mítics de la banda anglesa.

Si Don Patricio va assaltar Spotify amb Contando lunares, que va ser la cançó més escoltada del 2019 a la plataforma, divendres ho provarà amb Sabadell. L’endemà, Joan Dausà oferirà un gir romàntic al festival, presentant Ho tenim tot. I diumenge serà el torn de Dàmaris Gelabert.