Les piscines municipals recuperen l’horari sense interrupcions després de la pandèmia

Tant l’any 2020 com el 2021, les piscines municipals de Sabadell obrien en torns de matí i de tarda com a mesura de prevenció del coronavirus. Superada ja en bona part la pandèmia, aquest estiu els equipaments tornen a obrir sense restriccions horàries. La temporada començarà a mitjans de juny i acabarà al setembre.

Les piscines de Can Marcet, Campoamor i Olímpia obriran a partir de dimecres, 15 de juny, en horari de 10 a 19.30 hores de dilluns a diumenge. I tancaran dilluns 5 de setembre.

Per la seva part, la Bassa de Sant Oleguer obrirà dos dies més tard, divendres 17 de juny. I acabarà la temporada abans, dimecres 31 d’agost. Mentre estigui oberta tindrà els mateixos horaris que la resta. I durant aquest període també funcionarà la línia d’autobús urbà L15/F15, de dilluns a diumenge amb una freqüència de 30 minuts entre les 8 i les 20 h.

Aquest any la piscina de Ca n’Oriac obrirà més tard del previst, quan acabin les obres del col·lector que s’estan fent ara. L’Ajuntament està “pendent de la finalització de l’obra per poder concretar una data d’obertura”.

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i la regidora d’Esports, Laura Reyes, han visitat la Bassa aquest dijous per veure in situ com s’estan ultimant els detalls per obrir l’equipament de nou.

Farrés ha explicat que “oferim la Bassa i les piscines municipals com una oportunitat de lleure amb totes les mesures de prevenció per garantir uns equipaments segurs on gaudir de l’aigua i el bon temps a l’aire lliure”.

Entrades, a taquilla i per Internet

Es reprèn la venda d’entrades presencial, a les taquilles de les piscines i la Bassa, amb el mateix horari d’obertura al públic. I continua la venda anticipada per Internet, que s’habilitarà al web https://piscines.sabadell.cat.

Com a novetat d’aquest any, la piscina de Can Marcet ha guanyat espai de gespa gràcies a l’enderroc d’uns habitatges en desús que estaven a la parcel·la d’ús esportiu i, per tant, no se’n podien fer de nous. “És una millora important per als usuaris i usuàries d’una de les piscines amb més afluència els darrers estius abans de la pandèmia”, afegeix l’Ajuntament en un comunicat.